392 попытки незаконного перемещения ГСМ пресекли в Казахстане

С начала усиления контроля мобильными группами проверено 122 автоцистерны

Фото: пресс-служба КГД Минфина

КГД Минфина усилил контроль за перемещением нефтепродуктов через государственную границу. Работа проводится во исполнение поручений премьер-министра и направлена на пресечение незаконного вывоза ГСМ, защиту внутреннего рынка и обеспечение соблюдения действующего законодательства, сообщает Kazpravda.kz

Контроль осуществляется как непосредственно на автомобильных пунктах пропуска, так и мобильными группами в приграничных районах по маршрутам следования транспортных средств.

Одновременно проводится ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке, включая анализ объемов реализации топлива на автозаправочных станциях и деятельности мини-нефтеперерабатывающих заводов.

«С начала усиления контроля мобильными группами проверено 122 автоцистерны. В определенных случаях проводился отбор проб и образцов топлива для проведения экспертиз.В результате пресечено 392 факта незаконного вывоза ГСМ общим объемом свыше 16 тысяч литров. В большинстве случаев топливо пытались вывезти в специально оборудованных дополнительных баках, а также в топливных канистрах», – сказано в информации.

Так, 6 июля в Западно-Казахстанской области на автомобильном пункте пропуска «Сырым» предотвращена попытка вывоза 1,2 тыс.литров дизельного топлива, скрытого в дополнительно установленном баке грузового автомобиля.

8 июля в Павлодарской области мобильной группой в Железинском районе на автодороге по направлению к пункту пропуска «Урлютобе» задержано транспортное средство, перевозившее более 4 тыс.литров бензина без товаросопроводительных документов.

В целях координации проводимой работы председатель КГД Жандос Дуйсембиев совершил рабочий выезд на казахстанско-узбекский участок государственной границы, где была дана оценка организации контрольных мероприятий и поставлены конкретные задачи по дальнейшему усилению контроля.

Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты по итогам анализа деятельности приграничных автозаправочных станций и мини-нефтеперерабатывающих заводов назначено 103 хронометражных обследования, а также проводятся другие проверочные мероприятия.

В ведомстве добавили, что КГД продолжит реализацию комплекса мер по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов, защите экономических интересов государства и обеспечению прозрачности перемещения товаров через государственную границу.