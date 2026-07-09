Правительство выделило около 650 млн теңге на строительство тепломагистрали в СКО

Средства направят на завершение ремонта магистрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 30 тыс. жителей Петропавловска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Постановлением Правительства из резерва выделено около 650 млн теңге на завершение строительства тепломагистрали в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Системная модернизация отвечает задачам, поставленным Главой государства на совместном заседании палат Парламента, по укреплению энергетического и инфраструктурного каркаса страны. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства выделяются для строительства теплосети на участках по ул. Ж. Жабаева – А. Шашимбаева – Новая – И. Алтынсарина. В 2026 году будут демонтированы 1,4 км с последующей прокладкой новых тепловых сетей.

Ранее в 2025 была проведена реконструкция 0,7 км теплосетей. Таким образом в результате выделенных средств будет завершена работа по ремонту тепловой магистрали №2 протяженностью более 2 км в городе Петропавловске. Реализация проекта позволит заменить изношенную более чем на 80% магистраль и обеспечить надежное теплоснабжение более 30 тыс. жителей города, или порядка 200 многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также снизит уровень износа тепловых сетей города.

Правительство держит на постоянном контроле подготовку к предстоящему отопительному сезону. По данным Министерства энергетики РК, с 2025 года на электростанциях проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. Также обновлено 17 тыс. км линий электропередачи, модернизировано 420 подстанций и заменено 323 км наиболее изношенных тепловых сетей. Это позволило снизить уровень износа оборудования электростанций до 53%, тепловых сетей – до 50%.

#деньги #Правительство #СКО #тепломагистраль

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