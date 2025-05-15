Фото: РСК Атырауской области

Главная тема встречи с активом региона - ход реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на IV Национальном курултае.

На обсуждение были вынесены вопросы новой экономической политики, поддержания правопорядка, усиления идеологической работы, повышения общественной культуры, укрепления солидарности и единства.

- Как всем известно, для практического решения вопросов, поднятых на прошедшем в этом году Национальном курултае, Президент подписал указ, состоящий из 53 пунктов. Это означает, что озвученные на курултае инициативы находят свое воплощение не на словах, а на деле. Ни одно поручение главы государства не остается невыполненным, - сказал Малик Отарбаев.

В тоже время глава региона Серик Шапкенов сообщил, что в рамках реализации проекта «Сильный регион – сильный Казахстан» в области планируется реализовать 10 якорных инвестиционных проектов в нефтегазовой и химической отраслях, общей стоимостью 6,7 трлн тенге.