1,6 трлн тенге планируется инвестировать в Атыраускую область

Национальный курултай
12
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Советник Президента РК Малик Отарбаев обсудил на активе вопросы социально-экономического развития Атырауского региона.

Фото: РСК Атырауской области

Главная тема встречи с активом региона - ход реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на IV Национальном курултае.

На обсуждение были вынесены вопросы новой экономической политики, поддержания правопорядка, усиления идеологической работы, повышения общественной культуры, укрепления солидарности и единства.

- Как всем известно, для практического решения вопросов, поднятых на прошедшем в этом году Национальном курултае, Президент подписал указ, состоящий из 53 пунктов. Это означает, что озвученные на курултае инициативы находят свое воплощение не на словах, а на деле. Ни одно поручение главы государства не остается невыполненным, - сказал Малик Отарбаев.

В тоже время глава региона Серик Шапкенов сообщил, что в рамках реализации проекта «Сильный регион – сильный Казахстан» в области планируется реализовать 10 якорных инвестиционных проектов в нефтегазовой и химической отраслях, общей стоимостью 6,7 трлн тенге.

- Реализация якорных проектов в нефтегазовой и химической отраслях будет способствовать диверсификации экономики региона и импортозамещению.  План привлечения инвестиций на текущий год составит 1,6 трлн тенге. Также в ближайшие четыре года будет составлен список топ-100 инвестиционных проектов, на общую сумму 6,8 млрд тенге, - отметил Серик Шапкенов.

Популярное

Все
Семья – духовный код нации
Бесценное богатство из отходов
Серик Тахан: жизнь, отданная слову
Стране необходим не очередной свод правил, а Градостроительный кодекс
Фильтрация «на вырост»
Кодифицированная основа водной политики республики
Торговать не зерном, а крупами
Все шире ярмарка и краше
«Битва» роботов
Ударим дронами по саранче!
Труженики Жездинского и Карсакпайского производств внесли весомый вклад в Победу
Вечен ваш подвиг в сердцах поколений
О героях надо говорить
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днём семьи
Состоялся III юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
56 побед Александра Наумова
Молодежный клуб «Мирас» открылся в Астане
Черно-белые свидетельства эпохи
В Алматы тысячи детей с особыми потребностями получают спецуслуги
Последний бой Мухамедьяра Искакова
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
От брони до боеприпасов
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Подвиг на все времена
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Наследный принц Абу-Даби посетит с официальным визитом Казахстан
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
13 инвестпроектов реализуют в золотодобывающей промышленности Казахстана
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области

Читайте также

Воспитание молодежи и национальные интересы
Ономастика и бюрократия несовместимы
Перспективы в новых геополитических условиях
Никто за нас не сделает страну процветающей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]