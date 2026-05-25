Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля

Главную награду Каннского кинофестиваля - "Золотую Пальмовую ветвь" получил фильм "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: oliva.press

Это вторая премия в карьере постановщика: предыдущую он взял в 2007 году за картину "4 месяца, 3 недели и 2 дня". Кроме того, победа "Фьорда" означает, что американский дистрибьютор Neon уже седьмой год подряд поддерживает фильм, завоевавший главный приз фестиваля, отмечает Kinonews.ru

"Фьорд" - фильм-исследование культуры, идеологии и нетерпимости с Себастьяном Стэном и Ренате Реинсве в главных ролях. По сюжету консервативная румынская семья переезжает из Бухареста в сельскую Норвегию, где оказывается в эпицентре разрушительного юридического, религиозного и культурного конфликта после того, как органы опеки изымают детей по подозрению в жестоком обращении.

Второй по значимости приз фестиваля, Гран-при, достался фильму "Минотавр" (режиссер Андрей Звягинцев). Приз за лучшую режиссуру разделили Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво ("Черный мяч"), а также Павел Павликовский ("Отечество"). Для Павликовского это вторая режиссерская победа в Каннах: первую он одержал в 2018 году с фильмом "Холодная война". Для Амбросси и Кальво, известных как Los Javis, это и вовсе был дебют в конкурсной программе фестиваля.

Приз жюри достался немецкому режиссеру Валеске Гризебах за фильм "Приснившееся приключение" - картину о женщине, живущей вблизи границ Болгарии, Греции и Турции, которая соглашается помочь другу, но попадает в руки преступников.

Лучшим сценаристом был признан Эмманюэль Марре за фильм "Человек своего времени". Действие разворачивается во времена французского Сопротивления и вишистской Франции. Французская пресса активно прочила картине "Золотую пальмовую ветвь", однако в итоге лента довольствовалась сценарной наградой.

В актерских номинациях оба раза жюри присудило победу дуэтам. Приз за лучшую мужскую роль разделили Эмманюэль Маккья и Валантен Кампань, сыгравшие бельгийских солдат, влюбляющихся друг в друга во время Первой мировой войны, в фильме Лукаса Донта "Трус". Лучшей женской ролью были признаны сразу две актрисы: Виржини Эфира и Тао Окамото за работу в картине Рюсукэ Хамагути "Внезапно".

