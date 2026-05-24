Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс

Мероприятие объединило более 100 участников: руководителей отечественных предприятий, представителей центральных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и отраслевых экспертов. Основной целью выездного заседания стало обсуждение практических аспектов реализации нового налогового законодательства, вопросов модернизации налогового администрирования, а также выработка эффективных мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей.

Модератором панельной сессии выступил налоговый консультант Дмитрий Казанцев. Представители бизнеса получили возможность напрямую задать интересующие вопросы, обозначить системные проблемы и сразу получить ответы от руководителей и профильных специалистов ключевых ведомств: министерств национальной экономики, финансов, торговли и интеграции, сельского хозяйства, промышленности и строительства, труда и социальной защиты населения, Комитета государственных доходов МФ РК, НПП «Атамекен».

Открывая заседание, первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин подчеркнул, что проведение выездного заседания Проектного офиса непосредственно на площадке выставки, где собрались более 600 предпринимателей со всего Казахстана, позволяет обеспечить максимальный охват бизнес-сообщества, услышать консолидированное мнение реального сектора экономики и оперативно реагировать на запросы предпринимателей.

Форма 200 и социальная защита наемного работника

Одной из острых тем дискуссии стала отчетность на упрощенном режиме, в частности, форма 200. Представители министерств национальной экономики и труда и социальной защиты населения объяснили, почему сохранение этой формы принципиально важно. Отчетность аккумулирует ключевые платежи за сотрудника: социальное и медицинское страхование, пенсионные взносы, индивидуальный подоходный налог и социальный налог. Именно от регулярности этих отчислений напрямую зависят выплаты из Фонда социального страхования по беременности и родам, уходу за ребенком, утрате кормильца, утрате трудоспособности и безработице. В подтверждение Азамат Амрин привел показательные цифры: по итогам прошлого года средняя заработная плата в стране составила 435 тыс. тенге, при этом 54% предпринимателей показывают за наемных работников минимальную зарплату в 85 тыс. тенге.

«Когда предприниматели платят за своих наемных работников с минималки и выдают зарплату в конвертах, они своих сотрудников социально не защищают. Поэтому приходится это делать государству, так как это одна из главных функций. У нас 1,3 млн индивидуальных предпринимателей и 9 млн наемных работников, и решение мы принимаем комплексно: не только в пользу бизнеса, но и обычных граждан. Если зарплата составляет 300 тыс., показывать и платить во все фонды нужно именно с нее. Это платится не государству. Это платится самому человеку, чтобы он мог пойти в больницу, чтобы, если вы его завтра уволите, он шесть месяцев получал не 50-60 тыс., а 120 тыс. и мог содержать свою семью», — подчеркнул Азамат Амрин.

Самозанятые: режим не должен подменять трудовые отношения

Не менее значимой темой дискуссии стало корректное применение специального налогового режима для самозанятых. Налоговый консультант Дмитрий Казанцев обратился к казахстанским предпринимателям с прямым предостережением: бизнес, переводя сотрудников в режим самозанятых ради налоговой экономии, рискует подставить и себя, и сам этот режим.

«Бизнес, увольняя сотрудников и переводя их на самозанятых, считает, что государство этого не видит и что КГД не замечает, как сотрудник по-прежнему ходит с девяти до шести на работу и получает одну и ту же заработную плату каждый месяц, только теперь в формате самозанятого. Мы в бизнесе порой перегибаем палку и можем довести до того, что потом начнут ужимать те возможности, которые дали самозанятым: закрывать работу с B2B, уменьшать предельные суммы дохода», — сказал Дмитрий Казанцев.

Опасения бизнеса подтвердил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Он отметил, что уполномоченные органы ведут системный мониторинг применения режима, и подчеркнул, что в случае массовых злоупотреблений государство готово пересмотреть сам перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых.

«Если такие злоупотребления будут в большом количестве, мы эти виды деятельности будем просто убирать. Когда мы эту норму вводили, то изначально говорили, что так будет. Это дорога с двусторонним движением: пожалуйста, работайте, регистрируйтесь, все налоги уплачиваются только себе. Но если режим используется в качестве инструмента ухода от налогов, мы будем принимать меры», — заявил Азамат Амрин.

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, на сегодняшний день специальный налоговый режим для самозанятых применяет 521 тыс. физических лиц. Из них на постоянной основе ежемесячно формируют чеки около 125 тыс. человек.

ИСНА и «Чистый лист»

Отдельный блок дискуссии был посвящен работе информационной системы налогового администрирования ИСНА, единого Кабинета налогоплательщика. Вице-министр финансов РК Асет Турысов пояснил, что система заменила собой семь прежних разрозненных систем и введена в промышленную эксплуатацию еще в прошлом году. Параллельное существование старого и нового кабинетов в первом квартале было сохранено по прямой просьбе бизнес-ассоциаций и НПП «Атамекен», чтобы предприниматели смогли сдать отчетность по новому кодексу в привычном формате. Именно этот переходный режим, по словам вице-министра, и стал источником большинства расхождений в данных и обращений пользователей.

«Старый КНП должен уйти в прошлое. Мы его любим, но новые технологии будут только в новом кабинете налогоплательщика. Уйдя от старой системы, будет легче и нам, и бизнесу. Поддержание двух систем в первом квартале – это шаг навстречу бизнесу, но он же создает дополнительные риски. По итогам первого квартала ИСНА приняла все формы отчетности», — отметил Турысов.

Вице-министр также сообщил, что в Министерстве финансов готовится к запуску единый колл-центр для консультаций по налоговым вопросам и информационным системам, а вопрос централизации уведомлений уже взят в работу на оперштабе совместно с бизнес-ассоциациями.

Продолжая тему налогового администрирования, участники заседания обсудили итоги программы «Чистый лист», направленной на освобождение микро- и малого бизнеса от налоговой задолженности. По данным КГД, программой воспользовались 19 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса. По ним обеспечено погашение недоимки на сумму 13 млрд тенге, по которым произведено списание пеней и штрафов на общую сумму 9,3 млрд тенге, в том числе пеней – 4,4 млрд тенге и штрафов – 4,9 млрд тенге. Для понимания масштаба: по состоянию на 1 января 2026 года в Казахстане числилось более 157 тыс. должников с совокупной налоговой задолженностью 1,1 трлн тенге, из которых более 101 тыс. – субъекты микро- и малого предпринимательства с общей суммой задолженности 801 млрд тенге.

Бизнес-модель должна меняться

Со стороны бизнес-сообщества выступила председатель Комитета развития МСБ НПП «Атамекен», генеральный директор ТОО «LANZHOU COMPANY» Гульбану Майгарина. Она отметила, что параллельно с изменениями в налоговом администрировании предпринимателям важно не упускать из виду и собственную бизнес-модель. По ее словам, прежние подходы, при которых достаточно было открыть двери магазина или поставить продукт на полку, чтобы получить устойчивый результат, больше не работают.

«Сегодня нам очень сильно не хватает знаний, в первую очередь финансовых. По итогам нашего опроса 68% предпринимателей из числа микро- и малого бизнеса работают практически без маркетинга. Сегодняшний клиент завоевывается совершенно по-другому, и если предприниматель не использует современные инструменты, не знает, что такое диджитал, не понимает, откуда пришел его клиент, это уже не управление бизнесом. Бизнесом сегодня нужно управлять через цифры. Все решения должны приниматься исключительно через цифры. Сильными в этот период станут те, кто действительно управляет своим бизнесом, а не имитирует его присутствие», — подчеркнула Гульбану Майгарина.

В заключение она поблагодарила государственные органы и Национальную палату предпринимателей «Атамекен» за уникальную площадку прямого диалога и подчеркнула важность дальнейшей совместной работы по адаптации бизнес-сообщества к новым налоговым реалиям.

По итогам выездного заседания все поступившие от предпринимателей предложения и системные вопросы будут проработаны в рамках Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса с участием отраслевых государственных органов, Комитета государственных доходов и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».