От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации

За более чем десятилетний период Евразийский экономический союз (ЕАЭС) прошел путь от базовых договоренностей о свободной торговле до формирования сложной многоуровневой экосистемы. Сегодня внутренний рынок пяти государств – России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении – демонстрирует высокую устойчивость к внешним шокам. Как меняется роль этого международного интеграционного объединения в новой реальности? Почему в фокусе внимания стоят технологический суверенитет, глубокая промышленная кооперация и цифровая интеграция? Об этом в интервью «Казахстанской правде» в преддверии форума рассказал член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт СУЛТАНОВ.

– Бахыт Турлыханович, как вы оцениваете текущий этап экономической интеграции в ЕАЭС и какие ключевые приоритеты стоят перед союзом на ближайшие годы для углубления этого процесса?

– Считаю, текущий этап можно назвать этапом зрелости и практической реализации потенциала. Мы уже прошли стадию становления институтов ЕАЭС и «ручного режима» принятия решений. Фундаментальные основы – Таможенный союз и Единое экономичес­кое пространство – созданы и работают, товарооборот растет, взаимная торговля показывает устойчивость к внешним шокам, углубляется кооперация, запущены и развиваются общие рынки.

При этом важно, что рост объемов внут­ренней торговли значительно (73 против 55 процентов) опережает уровень торговли с третьими странами. Это пример того, как интеграция дает реальный стимул для развития взаимного товарооборота.

Вместе с тем соотношение внутренней торговли к объему внешней ос­тается достаточно низким. К примеру, внутренняя торговля в ЕС по итогам прошлого года превысила 61 процент, в USMCA (бывшая НАФТА) достигает 50 процентов, а в Евразийском союзе – чуть выше 20. Это говорит о том, что у нас есть большие перспективы по углуб­лению сотрудничества, в том числе в технологической сфере, промышленной кооперации, энергетике и других направлениях. Для чего требуется соответствующая регуляторика, которая и разрабатывается Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами-участниками.

Важной задачей, о которой неоднократно говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, остается работа по снятию админис­тративных барьеров и ограничений. Цель – устранение любого, в том числе скрытого протекционизма во взаимной торговле товарами и услугами.

Евразийский экономический союз, таким образом, должен превратиться­ из зоны свободной торговли в зону общего технологического и инновацион­ного развития, где бизнес чувствует себя как дома, независимо от страны регистрации. На это и направлена работа в соответствии с Декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года – «Евразийский экономический путь».

Декларация, подписанная главами Евразийской пятерки в декабре 2023 года, стала логическим продолжением другого документа – Стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года, на основе которой в ЕЭК работали до конца прошлого года.

– В каких секторах экономики сегодня наиболее успешно действуют­ совместные производственные цепочки и реализуются проекты импортозамещения, есть ли препятствия для их масштабирования?

– Механизм финансового содействия совместным кооперационным проектам в ЕАЭС официально запущен 7 июня 2024 года. В Евразийскую экономичес­кую комиссию поступило 19 заявок. На наш взгляд, неплохо. Это наглядно доказывает высокую заинтересованность бизнеса стран «пятерки» в развитии промышленной кооперации.

Локомотивами промкооперации выс­тупают машиностроение и производство стройматериалов. Есть проекты в металлургии, электронной промышленности, по выпуску упаковочных материалов, лифтового и холодильного оборудования.

В этом году поступили три новые заяв­ки, касающиеся фармакологии, тяжелого машиностроения и производства упаковки с участием предприятий всех государств-членов. Советом комиссии приняты решения о выделении финансирования на поддержку пяти кооперационных проектов в отраслях промышленности в Казахстане и России.

На мой взгляд, бизнес только прис­матривается к новому механизму, а возможно, и недостаточно информирован о его наличии и возможностях. Хочу подчеркнуть, что механизм финансовой поддержки предусматривает субсидирование ставки по кредиту в размере 100 процентов ключевой ставки. В нынешних экономических реалиях это мощнейший стимул. Поэтому я приглашаю предпринимателей и инвесторов из стран союза к активному сотрудничеству. Мы ждем проекты, которые станут новыми точками роста для всей Евразии.

– В перечне инициатив есть проек­ты глубокой кооперации. Почему важно развивать ее между странами-участницами?

– Исторически страны ЕАЭС сформировали устойчивую отраслевую специализацию. Наличие общего экономического пространства и отсутствие таможенных барьеров дают участникам не только возможность закупать друг у друга дефицитные товары, но и организовывать совместное производство высокотехнологичной продукции, в том числе ориентированной на экспорт.

Такие кооперационные производственные цепочки выгодны всем сторонам. Для государств это означает приток инвестиций, рост промышленности и появление новых рабочих мест. Для бизнеса – расширение партнерских связей, обновление продуктовых линеек, выход на новые рынки.

В практике промкооперации ЕАЭС можно выделить три основных типа проектов. Первый – проекты, которые замыкают производственные цепочки внутри союза в тех секторах, где национальные специализации взаимно дополняют друг друга. В результате появляется возможность выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Наиболее показательные направления здесь – металлургический комплекс и машиностроение.

Второй тип – проекты, ориентированные на импортозамещение. Речь идет о сферах, где потенциал доли продукции ЕАЭС может быть высоким, однако импорт из третьих стран сохраняется на значительном уровне. К таким отраслям относятся, в частности, легкая промышленность, фармацевтика, производство машин и оборудования. Так, в производстве одежды импортозависимость в Евразийском союзе составляет почти 60 процентов.

Третий тип – проекты, направленные на развитие специализированных произ­водств в отдельных государствах союза. Это, к примеру, ювелирное производство в Армении, выпуск строительных материалов в Кыргызстане или машиностроение в Казахстане. Подобные инициативы укрепляют кооперацию и одновременно помогают выравнивать уровни промышленного развития между государствами-членами.

– На днях Астана станет площадкой для обсуждения будущего евразийской интеграции. Какие панельные сессии ваш блок представит на форуме?

– Главная тема форума в этом году – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект», что созвучно приоритетам казахстанского председательства в союзе, озвученным Президентом Казахстана в обращении к лидерам Евразийской пятерки.

Программа форума состоит из четырех содержательных блоков – это в общей сложности 29 мероприятий и пленарное заседание.

Блок «Трансформация развития рынка ЕАЭС» объединит 14 сессий о внут­ренней экономической интеграции. «Евразийская сопряженность» – шесть сессий, они будут посвящены стыковке наших транспортных и логистических стратегий. В блоке «ЕАЭС +» – четыре сессии, на которых мы обсудим взаимодействие с третьими странами и новыми центрами силы. Также пройдут пять мероприятий на полях форума.

Что касается работы нашего блока (по экономике и финансовой политике), то мы делаем упор на прикладную «цифру». Проведем три сессии: по иннова­циям в туризме, по цифровизации рынка труда и совместную панель с блоком по энергетике и инфраструктуре комиссии. В завершающий день форума, 29 мая, состоится заседание консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и делового совета ЕАЭС.

Градус участия и уровень представительства в этом году действительно высоки. В Астане соберутся профильные министры стран ЕАЭС и государств-наб­людателей, а также около 70 делегатов от третьих стран, включая США, Китай, Азербайджан, Вьетнам, Египет, Монголию, Туркменистан, Таджикистан и другие. Особый статус форуму придает участие руководителей крупнейших международных структур семейства ООН, ВТО, ВОЗ и ОЭСР. Кроме того, мы ждем коллег из ведущих региональных объединений – ШОС, СНГ, АСЕАН и БРИКС.

Чтобы гости могли не только услышать, но и увидеть технологии будущего, в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai пройдет масштабная выставка. Каждая страна союза представит там свой инновацион­ный потенциал.

– Бахыт Турлыханович, какие воп­росы включены в рабочую повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета и почему?

– В повестку предстоящего мероприя­тия включены вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции, расширения внешнеэкономического сотрудничества, продвижения общих рынков, а также совместных кооперацион­ных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе.

Отдельное внимание планируется уделить развитию международных торговых связей ЕАЭС, в том числе воп­росам переговоров по соглашениям­ о свободной торговле с рядом зарубежных партнеров. При этом в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в 2026 году одним из ключевых приоритетов обозначена тема искусственного интеллекта. В этой связи по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева комиссия совместно со сторонами разработала проект совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

Главы государств планируют принять заявление в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Документ будет направлен на формирование общих подходов к безопасному и эффективному использованию

ИИ-технологий в интересах экономики, бизнеса и граждан государств союза.