Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны

1 Мая широко отмечается по всему Казахстану – в каждом регионе находят свои способы показать созидательную силу единства и согласия

Объединяющая сила творчества

В Алматы мероприятия, посвященные Празднику единства народа Казахстана, стартовали в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев еще вчера: здесь прошел необычный концерт, организованный Центром активного долголетия. Около 400 представителей старшего поколения исполнили песни на казахском, русском, корейском, таджикском и других языках, а также представили национальные танцы.

– Люди старшего поколения своим примером доказывают, что активная, насыщенная и твор­ческая жизнь не имеет возрастных границ. Их выступления – это не просто концерт, а вдохновляющее подтверждение того, что энергия, талант и желание делиться радостью остаются с человеком на протяжении всей его жизни, – подчеркнула директор Центра активного долголетия Сауле Бекетаева.

День единства народа Казахстана стал символом уважения к культурному многообразию страны и укрепления межнацио­нального согласия. Организаторам удалось создать атмосферу открытости и доброжелательнос­ти, в которой каждый ощущал себя частью большой и дружной семьи.

Обширная культурная программа ожидает алматинцев и гостей города сегодня – праздничные мероприятия к Дню единства народа Казахстана пройдут во всех районах мегаполиса.

Творчески отметили День единства народа Казахстана и в Таразе: здесь прошел фестиваль дружбы, собравший вместе коллективы художественной самодеятельности этнокультурных объединений региона.

Организованный КГУ «Қоғам­дық келісім» концерт стал не просто ярким шоу, но и подтверж­дением того, что творчест­во, традиции и взаимо­уважение способны сближать людей, служить укреплению единства и взаи­мопонимания.

Зрителей порадовали музыкальные номера как начинающих, так и уже опытных исполнителей. Каусар Ахметова из детского творческого центра «Дарынды» проникновенно спела песню «Прекрасное далеко», в исполнении Олега Сона прозвучали композиции о Родине и матери на корейском языке. Выступили также ансамбли немецкого общества, русского и украинского этнокультурных объединений, детский хор Дворца школьников под руководством Натальи Цзю.

Не менее впечатляющей была танцевальная программа. Пуб­лика горячо встретила выступ­ления юных танцоров детского твор­ческого центра «Дарынды», представителей немецкого общества и карачаево-балкарского этнокультурного объединения «Архыз», коллектива «Вдохновение» при Центре активного долголетия. Финальным аккордом фес­тиваля стал «Танец дружбы», который исполнили учащиеся городской гимназии № 40.

– Мы живем в уникальной стране, где нет разделения по нацио­нальному признаку, – отметил руководитель общества немцев Александр Гибнер. – Мне сложно назвать другую страну, где люди жили бы так же дружно, понимали друг друга и помогали при необходимости. Хочется пожелать, чтобы такое единство было каждый день.

Заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Сауле Курманкулова отметила, что первомайский праздник олицетворяет мир, стабильность и взаимное уважение. Она подчеркнула, что в регионе царят гармония, дружба и согласие, и прошедший фестиваль это ярко продемонстрировал.

Хорошие новости

В Аягозе (область Абай) 31 семье вручены ключи от квартир. Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом построен в рамках реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий. Квартиры предназначены для очередников – многодетных семей, детей-сирот, людей с инвалиднос­тью I и II групп, а также работников бюджетной сферы.

– В соответствии с поручением Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева по повышению качества жизни населения в области Абай системно ведется работа по обеспечению граждан жильем. Это конкретное проявление социальной ответственности государства перед населением. Каждая квартира – это шаг к новой жизни для семьи и вклад в будущее детей, – поздравил новоселов аким области Абай Берик Уали.

Также глава региона рассказал о проектах по развитию района. Так, по его словам, в области модернизируются десять железнодорожных вокзалов (в том числе в Аягозе). В рамках акции «Абайға құрмет» достигнута договоренность о строительстве в городе спортивно-оздоровительного комплекса. А реализация проекта железной дороги Бахты – Аягоз даст мощный импульс развитию района, поскольку к строительству будут активно привлекаться местные жители, это создаст дополнительные рабочие места.

Хорошие новости к празднику ждали и жителей Кербулакского района области Жетысу. Здесь сразу пять сельских населенных пунктов – Каспан, Карымсак, Коксай, Кайнарлы и Сайлыколь – получили доступ к природному газу. Это событие стало очередной вехой в реализации программы по газификации региона, иниции­рованной Главой государства.

Для более чем 2 тыс. жителей Кербулакского района наступила новая эпоха. Поздравил их со значимым событием заместитель акима района Нурлан Аденов. Он подчеркнул, что повышение качества жизни на селе остается главным вектором работы местных властей.

Газификация области Жетысу движется хорошими темпами. Как отмечает заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Азамат ­Бейсбаев, до образования региона (ему почти четыре года) уровень газификации был критически низким – всего пять населенных пунктов (27% населения). Сегодня газ уже «пришел» в 110 населенных пунктов, обеспечив комфортом 467 тыс. человек. Согласно региональному плану «Комплексная газификация области Жетысу», к 2030 году из 356 населенных пунктов голубым топливом обеспечат 210.

А в Уральске накануне Дня единства народа Казахстана открылся комьюнити-центр Yntymaq. Его деятельность направлена на укрепление конструктивного взаимодействия между религиозными объединениями региона и совершенствование современных механизмов противодействия деструктивным идеологиям. Здесь граждане смогут получить юридические и тео­логические консультации, будет действовать открытая диалоговая площадка для представителей различных конфессий, а специа­листы смогут проводить комплексный анализ и мониторинг религиозной ситуации в регионе.

– Открытие комьюнити-центра – важный шаг в обеспечении духовной стабильности и сохранении межконфессионального согласия в регионе – ключевых ценностей нашего общества, – подчерк­нул аким Западно-Казахстанской облас­ти Нариман Турегалиев.

Кроме того, в Уральске прошел традиционный фестиваль «Достық», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы области.

– День единства народа Казахстана – яркий символ сплоченности, следования традициям дружбы и взаимопонимания. Это путь мира и созидания, и он по-особому дорог для каждого из нас. В области проживают представители более 80 этносов. Они вносят вклад в укрепление общественного согласия и общенационального единства, обеспечивая устойчивое развитие и своего региона, и страны в целом. Исторически сложившееся на казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности. Такие фестивали только укреп­ляют нашу дружбу и согласие, которыми мы дорожим, – отметил руководитель управления общественного развития ЗКО Дархан Кадралиев.

Общее дело

сближает

В Усть-Каменогорске ко Дню единства народа Казахстана сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям оживили традиции гостеприимства разных народов.

Флешмоб открыл красивый казахский обычай «қонақ кәде»: хозяин дома предлагает гостю сыграть на музыкальном ин­струменте в знак уважения, открытости и доброго настроения. В русской культуре гостей встречают хлебом-солью – символами достатка, благополучия и искреннего радушия. У белорусского народа принято украшать деревья возле дома фигурками птиц: считается, что пернатые приносят на своих крыльях счас­тье, наполняя дом теплом и гармонией. Обычай корейского гостеприимства «сонним ­хвандэ» включает множество деталей, в том числе почтительные поклоны, завязанные на ветках ленточки.

Идея такой акции родилась весьма органично. Как рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова, коллектив департамента полиэтничный: здесь служат казахи, русские, украинцы, немцы, татары, уйгуры, дунгане, корейцы, белорусы. В основе достижений Восточно-­Казахстанского гарнизона лежат сплоченность, дружба и чувство ответственности за жизнь и безопас­ность людей.

– Каждый народ самобытен и богат своими традициями, но всех объединяют взаимное уважение и общее дело, – подчеркнула она.

В Павлодарской области одним из направлений подготовки к празднику стали акции по озеленению населенных пунктов региона.

Например, в областном центре теперь есть аллея выпускников: 140 молодых сосен на набережной Иртыша посадили ученики выпускных классов этого года – претенденты на знак «Алтын белгі» и отличники. Тут же установили скульптуру совы – символа мудрости, стремления к знаниям и мира. К слову, проект задуман как долгосрочный – аллея будет ежегодно продлеваться.

Участница мероприятия, 11-классница СОШ № 2 Аружан Сабыр считает, что подобные инициативы формируют у молодежи чувство ответственности за будущее страны.

– Наши сегодняшние маленькие шаги могут привести к большим изменениям в будущем. Эти деревья – не просто саженцы, а символ уважения к нашей природе и родной земле, – подчерк­нула Аружан.

Масштабной акцией в рамках проекта «Таза Қазақстан» встретили майские праздники и в Баянаульском районе – здесь на территории природного государственного национального парка, у подножия гор, высадили более тысячи сосен.

Подготовили Николай Жоров, Михаил Тё, Флора Левина, Наталья Денисова, Наталия Портнягина, Галина Вологодская, Екатерина Бескорсая