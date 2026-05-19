Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию

На уровне преамбулы Основного закона наряду с идеей построения Справедливого Казахстана заложен базовый принцип «Закон и Порядок», определяющий четкий стандарт правового поведения для граждан и власти. Следуя данному принципу, профессиональное сообщество не может ограничиваться лишь активным сопровождением проводимых реформ. Важно не только то, что изменилось в тексте новой Конституции, а то, как эти изменения будут работать в жизни наших граждан.

Динамика современных процессов такова, что многие, казалось бы, еще вчера понятные вопросы сегодня переживают значительную трансформацию. И если в конце XX века многим казалось, что после завершения идеологического противостояния между либерализмом и коммунизмом человечество нашло почти универсальную формулу развития: открытая экономика, глобализация, права человека, свободное движение идей и технологий, то XXI век показал преждевременность таких оптимистичных суждений.

Мир столкнулся с новыми вызовами: кризисом доверия, ростом социальной напряженности, информационными войнами, технологическим неравенством, миграционными процессами, трансформацией труда и права. Как отмечает Юваль Ной Харари в книге «21 урок для XXI века», современность все чаще определяется неопределенностью. Старые идео­логические схемы уже не дают простых ответов, а государствам приходится заново искать баланс между свободой, безопасностью, развитием и справедливостью.

Именно в такой исторический момент принятие новой Конс­титуции становится не просто символом государственности, но и реальным механизмом защиты прав человека. Введение нормы о закреплении института адвокатуры, содействующей реализации гарантированных государством прав человека на судебную защиту и получение юридической помощи, определяет совершенно новый подход к формированию системы справедливого правосудия.

Конституционное закрепление адвокатуры означает признание того, что защита прав человека невозможна без сильного и независимого института профессиональной юридичес­кой помощи. Человек, оказавшийся перед лицом следствия, суда, административного спора или конфликта с государственным органом, не может и не должен оставаться один на один с системой. Государство в этом случае, определив высокий конституционный статус адвокатуры, подчеркивает особую значимость как провозглашения прав и свобод граждан, так и их защиты. Это прямой показатель практической реализации системы справедливого правосудия.

Правосудие начинается не в зале суда, а гораздо раньше – с момента, когда человек понимает, что его права могут быть нарушены, и ищет правовую защиту. Для одного это уголовное дело, для другого спор с работодателем, для третьего семейный конфликт, наследственный вопрос, административное взыскание, земельный или имущественный спор. Во всех этих ситуациях нужен не абстрактный доступ к закону, а реальная возможность быть услышанным и защищенным.

В правовом обществе это очевидная аксиома. Государство, способное принимать решения и обеспечивать порядок, ограничивая само себя правом, является сильным государством с понятной системой правового регулирования, формирующей чувство защищенности. В такой системе суд, прокуратура, следствие и адвокатура должны образовывать не вертикаль давления, а систему сдержек, гарантий и процессуального баланса.

И в данной конфигурации именно на институт адвокатуры возлагается миссия помощи гражданам в реализации их гарантированных прав на защиту. Адвокат не может и не должен оставаться второстепенным участником этого процесса. В контексте конституционного усиления его статуса важно укрепление гарантий его деятельности, начиная с базовых принципов независимости, адвокатской тайны, равенства сторон, доступа к материалам дела, недопустимости давления на защитника.

Также для обеспечения реальных, а не формализованных гарантий защиты адвокатам необходимо усиление их позиций в судах, и здесь достаточно интересен опыт англосаксонской правовой системы, отдельные элементы которой заслуживают изучения. Исторически здесь сложились две основные категории юристов – solicitors, занимающиеся консультированием, подготовкой документов, работой с клиентами и предварительной правовой позицией по делу, и barristers, которые специализируются на судебных выступлениях, дают специализированные юридические

заключения, оценивают сильные и слабые стороны дела, а также представляют людей и организации в судах и трибуналах.

Именно barristers традиционно играют важную роль в состязательном процессе и являются кадровой основой для дальнейшего формирования судейского корпуса. Важно, что судьи, получающие гонорары за заседания (Fee-paid judges), как правило, являются практикующими адвокатами, которые часть времени продолжают заниматься адвокатской деятельностью, а остальное время (минимум 15–30 дней в году) работают судьями в судах графств или трибуналах.

В современной Англии и Уэльсе уголовное преследование инс­титуционально связано с Crown Prosecution Service – независимым органом, ответственным за уголовное преследование по делам, расследованным полицией и другими органами. CPS рассматривает материалы полиции, принимает решения по обвинениям, готовит дела и представляет их в суде, при этом CPS назначает «избранного адвоката» для поддержки обвинения в суде. В целом обвинение и защита в англосаксонской системе опираются на сильную судебную юридическую профессию, представители которой могут в разные периоды карьеры выполнять различные процессуальные функции.

Поэтому судья в такой системе – это, как правило, человек, прошедший длительную школу профессиональной конкуренции, публичного судебного спора и состязательного процесса. Именно эта связь между адвокатской практикой, обвинением и судейской карьерой представляет интерес для Казахстана.

Сильная адвокатура может быть не внешним элементом правосудия, а его кадровой, этической и профессиональной основой. Когда будущий судья имеет серьезный опыт защиты, представительства или участия в состязательном процессе, он глубже понимает значение равенства сторон, права на защиту, презумпции невиновности и процессуальной справедливости.

Здесь же уместно обозначить роль института суда присяжных. В англосаксонской системе судья остается профессиональным юристом, как правило, с большим опытом судебной практики, а присяжные представляют собой самостоятельный институт участия граждан в отправлении правосудия, которые рассматривают не только уголовные, но и гражданские дела. Их задача – оценивать фактические обстоятельства дела, тогда как судья обеспечивает соблюдение закона, процессуального порядка и прав сторон.

Для Казахстана этот опыт важен прежде всего как ориентир для дальнейшего укрепления принципа состязательности. Развитие суда присяжных, повышение роли адвоката в уголовном процессе, усиление процессуального равенства сторон и расширение участия авторитетных практикующих юристов в формировании судейского корпуса могли бы стать важными направлениями правовой модернизации.

При этом речь должна идти не о механическом переносе действующих международных моделей, а о точечной и продуманной адаптации отдельных элементов, так как казахстанская правовая система имеет собственную историю, континентальную основу и национальные особенности.

Конституциональное закреп­ление адвокатуры формирует очередной прогрессивный шаг к ее укреплению. Сильная адвокатура выступает ключевым инструментом повышения общественного доверия к органам правосудия, а международная практика позволяет лишь нарас­тить действующие механизмы ее полноценной интеграции в систему.