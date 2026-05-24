В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40

В селе Киякты Айтекебийского района состоялась профилактическая встреча с участием представителей местных исполнительных органов, общественности и полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области 

Фото: акимат Актюбинской области

В мероприятии приняли участие аким села, аксакалы аула, сотрудники полиции, а также жители населенного пункта.

В ходе встречи участники обсудили вопросы профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, укрепления общественного порядка и сохранения благоприятной социальной обстановки в селе. По итогам собрания жители села единогласно поддержали инициативу отказа от продажи и употребления алкогольной продукции.

Отмечено, что в селе Киякты насчитывается 62 дома, проживает 207 человек. При этом за последние пять лет на территории населенного пункта не зарегистрировано ни одного преступления и административного правонарушения.

Сотрудники полиции подчеркнули, что подобные положительные результаты достигаются благодаря сплоченности жителей, активной гражданской позиции сельчан, а также совместной профилактической работе местных исполнительных органов, совета аксакалов и полиции.

На сегодняшний день 40 населенных пунктов региона поддержали инициативу отказа от употребления алкогольной продукции. В населенных пунктах, где жители отказались от алкоголя, наблюдается снижение уровня бытовых конфликтов и правонарушений, укрепляется общественный порядок и повышается уровень безопасности.

Полицейские призвали жителей и впредь сохранять атмосферу взаимного уважения, законопослушания и ответственного отношения к вопросам общественной безопасности.

