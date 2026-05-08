Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

По данным метеослужбы, 9 мая на юго-западе, северо-западе, севере, 10-11 мая на востоке, юге, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град и шквалистый ветер.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльными бурями, в ночные и утренние часы - туман.

Синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха, 11 мая в северной половине страны ночью ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

Днем столбики термометров достигнут отметки на западе республики 13-28 тепла, на северо-западе 10-18 тепла, на севере 5-13 тепла, в центре, на востоке 8-18 тепла, на юге 17-26 тепла, на юго-востоке 15-22, в горных районах 8-13 тепла.