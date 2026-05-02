Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана

Непогода затронет юг, север и центр страны, передает Kazpravda.kz

В ряде регионов Казахстана 2 мая объявлено штормовое предупреждение. По данным РГП «Казгидромет», ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы, а также усиление ветра до 15–28 м/с.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетісу, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Абай, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областях. В отдельных районах возможны туманы, а на севере и западе страны - ночные заморозки до -2°C.

В Астане ночью ожидаются дождь и гроза, порывы ветра достигнут 15–20 м/с. В Алматы днем прогнозируются кратковременные осадки и усиление ветра до 15 м/с. В Шымкенте дождь и гроза ожидаются в утренние и дневные часы.

В Туркестанской и Жамбылской областях синоптики предупреждают о сильных дождях, граде и шквалах, в горных районах - обильных осадках. В северных регионах, включая СКО, Акмолинскую и Костанайскую области, прогнозируются заморозки.

Одновременно в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, в том числе в Жетісу, Карагандинской, области Абай и Кызылординской области.

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе и Уральске.

