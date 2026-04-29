Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны

Юные казахстанцы высадили деревья на территориях организаций образования, в парках и общественных пространствах

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» одновременно во всех регионах страны прошел эко-челлендж «Түлектердің ағаш егу». Инициатива стала масштабным экологическим движением, направленным на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Во всех организациях образования Казахстана объявлен месячник «Трудолюбия и профессионализма», в рамках которого проводятся республиканские акции, включая «Международный день детской книги», «Международный день охраны памятников и исторических мест», «Национальный день книги» и ряд других мероприятий.

Данные инициативы направлены на приобщение школьников к чтению, воспитание добрых дел, а также формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

Кроме того, в рамках акции «Табиғатқа қамқорлық жасаймыз» проводятся работы по благоустройству и уборке пришкольных территорий и общественных пространств.

Эко-челлендж по посадке деревьев стал традиционным мероприятием и проводится уже четвертый год подряд во всех организациях образования страны.

В этом году в акции приняли участие более 100 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Школьники высадили деревья на территориях организаций образования, в парках и общественных пространствах, внеся вклад в озеленение населенных пунктов и сохранение экологического баланса.

Отметим, 25 апреля учащиеся проекта «Келешек мектептері» также приняли участие в субботнике, внеся вклад в охрану окружающей среды.