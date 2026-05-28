Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА

Подписание Конституционного закона «О специальном правовом режиме города Алатау» закладывает фундамент для абсолютно нового типа урбанистики в Казахстане. Речь идет о создании не просто «умного», но и устойчивого мегаполиса с собственной правовой средой и зеленой экономикой

О том, почему глобальный капитал сегодня выбирает именно такие интегрированные экосистемы и как Алатау может избежать ошибок старых мегаполисов, мы поговорили с доктором Уэйном Виссером – профессором Кембриджского университета, экспертом по устойчивому развитию и автором концепции «Регенеративного бизнеса».

– Доктор Виссер, Конституционный закон позволяет Казахстану строить Алатау с нуля, опираясь на собственную систему управления и мастер-план. С точки зрения глобального устойчивого развития, в чем главное преимущество создания городов «с чистого листа»?

– Большинство современных городов исторически развивались по дегенеративной модели: они истощают ресурсы, загрязняют среду и создают социальное неравенство. Пытаться перестроить старый мегаполис под новые экологические стандарты – это невероятно дорого и сложно из-за устаревшей инфраструктуры и консервативного законодательства.

Преимущество проекта Алатау и его нового Конституционного закона заключается в возможности сразу заложить принципы «регенеративного урбанизма». Строительство с чистого листа позволяет государству внедрить концепцию Thriving (Процветания) прямо в ДНК города. Это означает, что архитектура, транспорт и экономика изначально проектируются так, чтобы восстанавливать природный капитал, а не уничтожать его. Особый правовой режим дает Казахстану уникальный шанс установить самые высокие стандарты ESG (экологического, социального и корпоративного управления) для всех будущих резидентов.

– Закон вводит статус «резидент Алатау», который предполагает особые условия для бизнеса и инвесторов. Как этот правовой магнит поможет привлечь правильный, «зеленый» капитал?

– Мировой финансовый рынок переживает тектонический сдвиг. Триллионы долларов долгосрочного капитала сегодня ищут юрисдикции, которые обеспечивают не только финансовую доходность, но и предсказуемую, прозрачную и экологически ответственную среду.

Статус «резидента» в такой Специальной экономической зоне должен работать как фильтр. Если Конституционный закон Алатау будет поощрять компании, использующие возобновляемую энергию, циркулярную экономику (безотходное производство) и зеленые технологии, город станет мощным магнитом для передовых транснациональных корпораций. Глобальным инвесторам нужна именно такая автономная, защищенная правовая экосистема, где инновации поощряются на государственном уровне.

– Одной из основ управления Алатау станет единая городская цифровая платформа. В вашей концепции, как «умные» технологии (Smart City) служат целям экологии и человеческого комфорта?

– Технологии – это не самоцель, это важнейший инструмент для достижения устойчивости. Главная проблема старых городов – это неэффективность и потери данных.

Интеграция всех систем Алатау (от общественной безопасности и транспорта до водоснабжения и качества воздуха) в единую цифровую платформу создает так называемый «городской мозг». Эта нейросеть позволяет в режиме реального времени отслеживать углеродный след, управлять энергопотреблением зданий и минимизировать пробки. Но самое главное: цифровизация делает управление городом абсолютно прозрачным для его жителей и инвесторов. Когда технологии служат созданию гармоничной среды, мы получаем город, в котором хочется жить, работать и растить детей.

– Какой главный вызов стоит перед разработчиками мастер-плана Алатау, чтобы этот проект стал успешным примером для всей Евразии?

– Главный вызов не поддаться искушению краткосрочной финансовой выгоды в ущерб долгосрочной стратегии. Очень часто новые города превращаются в безжизненные бетонные центры, потому что проектировщики забывают о человеческом масштабе и связи с природой.

Алатау обладает прекрасным природным потенциалом. Долгосрочная стратегия города должна быть сфокусирована на создании гибридной среды, где высокие технологии (финтех, блокчейн, IT) бесшовно интегрированы в природный ландшафт. Если Казахстан сможет реализовать Конституционный закон так, чтобы Алатау стал точкой притяжения для талантов и центром генерации чистых инноваций, этот проект, безусловно, войдет в историю как один из самых успешных урбанистических экспериментов XXI века.