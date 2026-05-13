Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok

Дана Аменова
специальный корреспондент

 Инцидент произошел в Ордабасинском районе

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в соцсетях обнаружили видеозапись, на которой несовершеннолетний управляет автомобилем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Полицейские установили, что инцидент произошел в Ордабасинском районе. Подростков, запечатленных на видео, доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием взрослых дома, без разрешения взял автомобиль ВАЗ, принадлежащий его дедушке. Кроме того, факт управления автомобилем он опубликовал в социальной сети TikTok.

«Благодаря своевременно принятым мерам сотрудникам полиции удалось предотвратить возможную угрозу безопасности дорожного движения. Автомобиль водворен на специализированную стоянку, приняты административные меры в соответствии с требованиями законодательства. Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности», – говорится в публикации.

Там же добавили, что стражи порядка провели с участниками профилактическую разъяснительную работу, предупредив, что управление транспортным средством несовершеннолетними представляет серьезную угрозу жизни и безопасности участников дорожного движения.

#МВД #наказание #родители #подросток #ВАЗ

