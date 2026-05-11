Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, антициклон с районов Скандинавии принес понижение температуры воздуха на всей территории Казахстана.
Подпитываемый холодными воздушными массами, он продолжит оказывать свое влияние и в ближайшие дни, сохраняя в ночные часы отрицательные температуры воздуха в северных, восточных и центральных регионах.
А по мере смещения антициклона через территорию страны 13 мая ночью заморозки ожидаются и в юго-восточных регионах.