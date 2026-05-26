Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы

Культура
Дана Аменова
специальный корреспондент

Книги известного казахстанского писателя переведены более чем на 30 языков мира

Фото: МКИ

В честь 90-летия казахстанского поэта, общественного деятеля, лидера международного антиядерного движения «Невада–Семей» Олжаса Сулейменова в Алматы состоялся VII Международный форум сближения культур Евразии «Посол своей земли», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Форум объединил деятелей культуры, науки и литературы, представителей международных организаций и общественных институтов из Казахстана, Франции, России, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, США и других стран.



Выступая на пленарном заседании, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что Глава государства поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем, подчеркнув его выдающийся вклад в развитие национальной культуры и укрепление международного авторитета Казахстана.

«Поздравляя Олжаса Сулейменова с юбилеем, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил его творчество и гражданскую позицию. Как отметил Президент, жизненный путь Олжаса Сулейменова — это яркий пример верности Родине, высокой гражданственности, твердой приверженности общечеловеческим ценностям. Отмечу, в истории нашей страны не так много личностей, сумевших соединить в себе поэтический талант, научный поиск, гражданское мужество и преданное служение народу. Олжас Сулейменов — один из таких редких деятелей. Его творчество стало ярким явлением не только казахской литературы, но и мировой духовной культуры. Он сформировал мировоззрение нескольких поколений, привил чувство национального достоинства и любви к родной земле»,  сказала вице-премьер.

Кроме того, Аида Балаева обозначила, что название форума «Посол своей земли» глубоко отражает суть жизненной миссии писателя – выразить голос Казахстана на языке большой культуры, высокой мысли и гуманистической ответственности.

Также заместитель Премьер-министра остановилась на большом вкладе Олжаса Сулейменова в развитии литературы и кино. За более чем шесть десятилетий творческой деятельности произведения писателя стали частью литературного и интеллектуального пространства многих стран.

Его книги переведены более чем на 30 языков мира, издавались и распространялись в Казахстане, России, Франции, Италии, Турции, странах Европы и Центральной Азии.



Наряду с этим ранее были изданы и переданы читателям десятитомные собрания сочинений на казахском и русском языках. Аида Балаева подчеркнула, что эта работа будет продолжена и в юбилейный год.

До конца года планируется выпуск фотоальбомов «Олжас Сулейменов. 90 лет» и «Аз и Я» с последующим распространением во все общественно-публичные библиотеки страны.



Однако его творческий вклад не ограничивается литературой и научной мыслью. Особое место в нем занимает кинематограф. В 1966 году по сценарию Сулейменова режиссер Ш.Айманов снял фильм «Земля отцов», вошедший в золотой фонд отечественного кино. Картину посмотрели более 4 млн зрителей.

Позднее имя Олжаса Сулейменова как сценариста было связано с фильмами «Зима – не полевой сезон», «Последний переход», «Примите Адама!», «Махамбет», «Жангир».

Через кино его идеи о земле, памяти, достоинстве и исторической ответственности получили новое художественное измерение и стали ближе новым поколениям зрителей.

Также в ходе форума состоялась презентация переизданных книг «Аз и Я», «Посол своей земли», «Ол жас – он молодой», «Закон Осириса: древнеказахский язык и культурное наследие человечества – новые историко-лингвистические открытия Олжаса Сулейменова», учебное пособие «Введение в Олжасоведение», «Книга поэм» и другие произведения автора.

