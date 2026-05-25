На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт

В Павлодаре выявлен факт незаконного использования специального оборудования, предназначенного для подмены идентификационных кодов мобильных устройств, применяемого в мошеннических схемах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру.
В ходе поквартирного обхода в одном из многоквартирных домов установлен гражданин, в квартире которого обнаружен симбокс на 128 слотов, 115 сим-карт сотовых операторов Tele2 и «Алтел», 2 роутера и 32 сотовых телефона.
По данному факту начато досудебное расследование.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.