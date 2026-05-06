Где в мире больше всего рождается детей

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

В мире все отчетливее проявляется растущее расслоение по уровню рождаемости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Пока Африка значительно превышает этот порог, большинство остальных регионов — включая Азию, Европу и обе Америки — уже опустились ниже него. Этот разрыв наглядно показывает, где в будущем будет сосредоточен основной рост населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

На инфографике представлены суммарные коэффициенты рождаемости, взвешенные по численности населения, для крупнейших регионов мира на основе данных доклада ООН Пересмотр перспектив мирового народонаселения, а также их соотношение с уровнем простого воспроизводства населения — 2,1 ребенка на женщину.

С показателем четыре ребенка на женщину Африка демонстрирует самую высокую рождаемость среди всех регионов. Это почти вдвое выше мирового среднего значения (2,2) и почти втрое превышает показатель Европы (1,4).

Благодаря быстро растущей численности населения именно Африка, как ожидается, обеспечит значительную долю глобального прироста в ближайшие десятилетия.

Высокая рождаемость часто связана с более молодой возрастной структурой, меньшей степенью урбанизации и различиями в доступе к образованию и медицинским услугам.

Во многих частях мира уровень рождаемости уже опустился ниже отметки простого воспроизводства (2,1). В Азии, Северной и Южной Америке он составляет около 1,7, а в Европе еще ниже — 1,4.

Такие показатели указывают на старение населения, замедление естественного прироста и потенциальное давление на рынок труда в долгосрочной перспективе. Во многих странах всё более важную роль начинают играть иммиграция и меры поддержки семей как ключевые элементы демографической политики.

На Азию приходится около 54% мирового населения, поэтому даже сравнительно низкий уровень рождаемости в этом регионе оказывает непропорционально сильное влияние на глобальный средний показатель.

Напротив, такие регионы, как Океания и Ближний Восток, имеют более высокую рождаемость, но значительно меньшую численность населения. Именно этим во многом объясняется, почему мировой средний показатель остаётся на уровне 2,2, несмотря на то, что большинство крупных регионов уже опустились ниже уровня воспроизводства.

 

