Путин совершит государственный визит в Астану

Пресс-служба Президента Казахстана анонсировала визит главы РФ в столицу РК
27-29 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.
29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.