Путин совершит государственный визит в Астану

27-29 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.