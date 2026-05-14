Новый предмет для нового поколения

Это не просто дополнительная дисциплина, а часть масштабной государственной стратегии, направленной на осмысление и популяризацию духовного наследия великого мыслителя Ходжи Ахмеда Ясауи. Правительство утвердило двухлетний план, включающий 37 крупных мероприятий. Работа ведется в рамках международной программы ЮНЕСКО «Память мира».

Первыми новый предмет начали внедрять в Туркестане – духовной столице Казахстана. Здесь апробируются авторские методики преподавания, которые в перспективе могут лечь в основу единого образовательного стандарта.

В школе № 14 им. Казыбек-би с начала учебного года для десятиклассников введен факультатив «ясауиведение». Однако рамками уроков работа не ограничилась: при школе действует клуб «Ясауи әлемі», выпускается ученичес­кая газета «Шамшырақ». На ее страницах учащиеся публикуют свои исследования, эссе и поэ­тические посвящения Ясауи, постигая его философию через личное творческое осмысление.

Такой формат подчеркивает: приобщение к духовному наследию известного суфия должно начинаться именно в школьные годы. Это не просто учебный курс, а важный этап формирования мировоззрения, когда через проекты, конкурсы и коллективные обсуждения раскрывается глубина его мудрости, закладываются основы культурной и нравственной идентичности, развивается открытость молодого поколения к диалогу с миром и восприятию универсальных духовных ценностей.

Программу разработала директор школы Жаксикуль Сулейменова. Она утверждена городским отделом образования, успешно прошла областную экспертизу и в настоящее время рассматривается на республиканском уровне.

В основе методики – интер­активность и вовлеченность. В школе действует принцип «Одна неделя – один хикмет»: учащиеся изучают отдельные изречения Ясауи, обсуждают их в классе и стремятся осмыслить через совре­менные реалии. Такой формат превращает абстрактные философские идеи в живой диалог.

Параллельно проводятся квес­ты, квизы и творческие конкурсы, в которых школьники не просто воспроизводят материал, а учатся применять его на практике – анализировать, сопоставлять, делать выводы. Например, ученики интерпретируют хикметы через сценические постановки, создают мультимедийные проекты, соотносят идеи мыслителя с актуальными социальными вопросами. Так развиваются навыки общения и критического мышления: при обсуждениях формируется уважение к разным точкам зрения, умение аргументировать свою позицию и слышать других.

В школах проект реализуется в пилотном формате, а вот в Меж­дународном казахско-турецком университете им. Ходжи Ахмеда Ясауи эта дисциплина стала обязательной. Здесь обучаются около 16 тыс. студентов, и каждый из них проходит курс ясауиведения. Разработаны учебники по четырем направлениям – с учетом профиля факультетов. Это позволяет рассматривать труды Ясауи как историко-философский феномен и как источник междисцип­линарных знаний.

Доктор исторических наук, профессор Мухтар Кожа уверен, что популяризация духовного наследия Ясауи должна рассматриваться не изолированно, а в тесной связке с именами аль-Фараби и Абая. Это позволит выстроить целостное представление о развитии национальной философской мысли – от средневековой духовной традиции к просветительским и гуманистическим идеям последующих эпох.

По мнению ученого, Ясауи ­закладывает основы духовно-нравственного мировосприя­тия, аль-Фараби формирует ­фундамент рационального знания и научного подхода, а Абай соединяет эти начала, придавая им современное звучание и социальную направленность. В совокупности их труды образуют единую сис­тему ценностей, в которой гармонично сочетаются вера, разум и гуманизм.

Эксперты сходятся во мнении: ключ к успеху – системность. Введение новой дисциплины должно быть не формальным, а содержательным процессом, объединяющим школу, вуз и научное сооб­щество. Ясауиведение в этом смысле становится не просто учебным курсом, а инструментом формирования культурной идентичнос­ти. Через обращение к духовным истокам молодое поколение получает возможность осмыс­лить собственные корни и найти ответы на современные вызовы.

Если проект получит респуб­ликанское одобрение, опыт туркестанской школы может стать основой для внедрения этой дисциплины по всей стране. И тогда философия, рожденная столетия назад, станет живой и актуальной частью образовательного процесса XXI века.