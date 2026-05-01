Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети

Искусственный интеллект и машинное обучение помогают производственникам преодолеть «ножницы» трендов – ситуацию, когда качество руды падает, а потребность в металлах растет. На технической сессии 16-го горнопромышленного форума MINEX Казахстан было наглядно показано, почему нейросети – не дань моде, а экономический императив.

Эксперты обменялись мнения­ми, как стране, пользуясь геологическим наследием и опираясь на синергию науки и бизнеса, формировать новую экосистему управления недрами.

Казахстан продолжает оцифровывать геологию и недропользование, внедряя технологии искусственного интеллекта и Big Data. С 1 января 2025 года функ­ционирует Единая платформа недропользования (ЕПН), на которой в цифровой формат переведены все 22 госуслуги. Сервис позволяет инвесторам напрямую взаимодействовать не только с отраслевым министерством, но и с региональными акиматами без посредников. 2026 год, объявленный Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта, по словам вице-министра промышленности и строи­тельства Жаннат Дубировой, станет знаковым для отрасли.

Выступая на горнопромышленном форуме MINEX Казах­стан, спикер продемонстрировала работу интерактивной карты, на которую нанесены все доступные и действующие участки недропользования, включая не только твердые ископаемые, но и углеводородные контракты. Весь жизненный цикл лицензии – от выбора участка и аукциона до оплаты через электронный кошелек – переведен в «цифру».

Особое внимание отраслевое ведомство уделило «оживлению» бумажных архивов 50–80-х годов минувшего века, реализуя масштабный проект по сканированию и распознаванию текстов и таблиц с помощью искусственного интеллекта. По словам вице-министра, ИИ уже способен распознавать до 10 типов документов и помогать геологам преобразовывать старые данные в современные геологические срезы и интерпретационные слои.

В Национальной геологической службе происходит кадровая трансформация: современные геологи обучаются навыкам data science, превращаясь в специалистов по работе с большими данными.

Эксперт отметила также успех перехода к электронной сдаче отчетности. В прошлом году 89% документов по лицензионно-контрактным условиям было принято онлайн, что значительно упростило коммуникацию с недропользователями и повысило прозрачность. И вся эта работа, как подчеркнула вице-министр, проводится для дальнейшего привлечения инвесторов через создание открытой и прозрачной цифровой среды.

Значимости цифровизации – экономической и образовательной – посвятила свое выступление на сессии форума MINEX-2026 ассоциированный профессор кафедры «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» НАО «Карагандинский технический университет им. А. Сагинова» Алия Маусымбаева.

При этом спикер указала на существующую иллюзию цифровой трансформации: если административное управление уже неплохо оцифровано, то геология и добыча – нет. По ее словам, сегодня 56% месторож­дений не имеют современных сетей передачи данных, только 21% оснащены современными IT-системами и сетями, а 23% требуют полной замены технического оборудования.

В то же время эксперт привела конкретные цифры эффективности внедрения технологий: рост производительности на 15–20%, снижение энергетических затрат до 65% и сокращение отходов на 20% благодаря точному планированию. Профессор подчеркнула, что цифровизация – это, в первую очередь, способ превращения данных в актив, повышающий капитализацию компаний.

– И главный барьер сейчас – не технологии, а отсутствие интеграции и компетенций. В IT-ланд­шафте отрасли геологоразведка, добыча, логистика, финансы не связаны между собой, поэтому полученные данные теряют ценность: невозможно сквозное планирование, нет ожидаемой эффективности от вложенных инвестиций, – подчеркнула Алия Маусымбаева.

Современная геология ушла от дорогостоящих экспертных догадок 1990-х годов к цифровым моделям, объединяющим десятки баз данных. Да, модели прогнозирования существуют давно, но современный этап характеризуется масштабной цифровизацией исторических данных. И, как прозвучало в ходе технической сессии, посвященной инновациям в ГМК, извлечь из них максимум выгоды возможно только при синергии трех сил: государства, бизнеса и науки.

На практической пользе анализа данных подробно остановилась в своем докладе консультант-геолог SRK Consulting Лаура Уорд.

Сравнивая разные методы работы при создании перспективных карт, эксперт указала на отказ от чисто экспертных исследований 1990-х годов, назвав их по современным меркам неэффективными и дорогостоящими.

Новые методы, включающие и анализ исторических данных, позволяют видеть сквозь верхние слои недр и находить скрытые месторождения, значительно экономя бюджет. Но, несмотря на активное внедрение технологий искусственного интеллекта, ключевым все же остается фундаментальное геологическое понимание, отметила Лаура Уорд.

Генеральный директор компании Stratum AI Фарзи Юсуфали на практических кейсах доказала, что при поиске новых месторождений огромная ценность скрыта в переосмыслении данных об уже существующих объектах. Там, где старые методы «видели» пустую породу, современный ИИ может найти богатую руду.

По ее словам, мы часто не допускаем того, что и раньше геологи могли ошибаться и что, к примеру, керн мог быть диагностирован неверно. Поэтому сейчас Фарзи Юсуфали со своей командой до 60% рабочего времени тратит на нахождение нелинейных связей между данными для поиска скрытых указателей на минералы. Обу­чая ИИ, они комбинируют разные наборы данных в разных моделях, что позволяет верифицировать прог­нозы и сократить число ошибок.

Так, используя данные советского периода, ИИ пересмотрел зоны, считавшиеся отходами на казахстанском месторождении Аксу, что позволило переоценить запасы.

О передовых научных разработках в области интеллектуального поиска и безопасной добычи полезных ископаемых говорил и директор ресурсного центра Stanford Universiti Дэвид Чжэнь Инь. Специалист подробно остановился на методологии принятия решений о бурении. Он сравнил этот процесс с шахматной партией, где противником выступает сама Земля: каждый шаг вглубь обновляет геологическую модель, требуя обработки тысяч измерений с помощью ИИ. В качестве успеха такого подхода эксперт привел открытие крупного месторождения меди, ставшее результатом коллаборации науки и индустрии.

Таким образом, констатировали участники сессии, цифровизация геологоразведки вышла за рамки простого IT-обновления. Сегодня это экономический инструмент, который позволяет странам занять лидирующие позиции в условиях мирового спроса на особо востребованные металлы.

Синергия государственного регулирования (прозрачность услуг), академической науки (новые алгоритмы поиска) и бизнес-прак­тики (эффективная доразведка) создают уникальную экосистему. В выигрыше останутся те игроки, которые первыми научатся пре­вращать геологические данные в стратегический актив. Будущее гео­логии – за открытой архитектурой, внедрением ИИ как сервиса и постоянным обучением кадров новым цифровым компетенциям.