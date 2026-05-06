Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору

Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. Документ направлен на совершенствование системы управления газовой инфраструктурой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом предусматривается установление механизма безвозмездной передачи объектов единой системы газоснабжения, построенных за счет бюджетных средств, от местных исполнительных органов национальному оператору. Также национальный оператор наделяется полномочиями по согласованию заданий на проектирование и осуществлению технического мониторинга строительства, модернизации и реконструкции объектов газоснабжения.

Кроме того, закрепляются требования к подключению газораспределительных организаций к магистральным газопроводам и вводится запрет на транспортировку газа по одной газораспределительной системе одновременно несколькими организациями.

Также закон предусматривает внедрение новых механизмов контроля и регулирования потребления товарного газа.

В частности, вводятся требования к приборам учета газа, предусматривающие обязательную дистанционную передачу данных. Местные исполнительные органы наделяются полномочиями по утверждению норм потребления газа для бытовых потребителей.

Вводится механизм ценообразования для случаев превышения установленных норм. При этом уточняются критерии отнесения потребителей к категории крупных коммерческих, с исключением социально значимых направлений.

Дополнительно усиливается контроль за исполнением инвестиционных соглашений в энергетике, а также предусматриваются меры воздействия за неисполнение мероприятий, определенных инвестиционными соглашениями.

Частных инвесторов привлекут к строительству газовой инфраструктуры.

В рамках закона закрепляется возможность строительства объектов газораспределительной системы частными лицами с последующей передачей их в собственность газораспределительных организаций при условии компенсации затрат.

Также вводится государственное регулирование цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для теплоснабжения многоквартирных жилых домов.

Дополнительно совершенствуется механизм распределения сжиженного газа, включая возврат неиспользованных объемов производителям. Одновременно ужесточаются требования к размещению автогазозаправочных станций – вводится запрет на использование наземных резервуаров.

Отдельные положения направлены на поддержку отечественных производителей и развитие кадрового потенциала в газовой сфере.