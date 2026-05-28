Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Осужденному назначили дополнительное наказание

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданин Турции организовал в Алматы незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур подконтрольными ему компаниями без реального выполнения работ и поставки товаров более чем на 1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Как уточняется, в результате преступных действий он получил имущественную выгоду, которую легализовал, приобретя нежилое помещение в столице и сдав его в аренду.

«Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы, применив амнистию, однако вопрос об обязательной конфискации самого помещения и дохода от сдачи его в аренду разрешён не был. По кассационному протесту вышестоящий суд изменил судебные акты. Осужденному назначили дополнительное наказание в виде конфискации имущества и в собственность государства обращено нежилое помещение и доход результата сдачи в аренду», – прокомментировали в надзорном органе.

Ранее АФМ сообщал о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange, специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы. 

#суд #иностранец #счета-фактуры

Популярное

Все
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Интриги Первой лиги
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Атырауские полицейские помогли экстренно доставить близнецо…
Похититель в ВКО перевозил скот в легковушке
Схрон с оружием выявили в Алматы
До 1,5 млрд тенге завысили стоимость ремонта школы в Кокшет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]