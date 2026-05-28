Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы

Гражданин Турции организовал в Алматы незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур подконтрольными ему компаниями без реального выполнения работ и поставки товаров более чем на 1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Как уточняется, в результате преступных действий он получил имущественную выгоду, которую легализовал, приобретя нежилое помещение в столице и сдав его в аренду.

«Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы, применив амнистию, однако вопрос об обязательной конфискации самого помещения и дохода от сдачи его в аренду разрешён не был. По кассационному протесту вышестоящий суд изменил судебные акты. Осужденному назначили дополнительное наказание в виде конфискации имущества и в собственность государства обращено нежилое помещение и доход результата сдачи в аренду», – прокомментировали в надзорном органе.

Ранее АФМ сообщал о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange, специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.