В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Драгоценный камень был найден в основном районе их добычи Могок недалеко от города Мандалай, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Мьянме обнаружен редкий рубин весом 11 тыс. карат (2,2 кг), сообщило министерство информации страны.

«Обнаруженный рубин весит 2200 г (11 000 карат), он исключительно крупный и редкий. Гигантский камень имеет пурпурно красный цвет с желтоватым оттенком и считается высококачественным», — говорится на сайте ведомства.

В сообщении описано, что камень обладает умеренной прозрачностью, а также превосходным стекловидным блеском. К рубину не применялась никакая обработка, и камень сохраняет свое естественное состояние.

Находку накануне утром внимательно осмотрели в зале канцелярии президент республики У Мин Аун Хлаинг вместе с другими высокопоставленными лицами. Отмечается, что в течение последних 10 лет в стране было найдено несколько крупных рубинов. В 1990 году обнаружили камень весом 496,2 карата (99,25 г), в 1996 году — 21,4 тыс. карат (почти 4,3 кг), а в 2022 году в Мьянме добыли камень весом почти 2,8 тыс. карат (около 558 г).