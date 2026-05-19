«Елимай» заряжен на победу

Спорт
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее прошла презентация нового сезона футбольного клуба «Елимай». Мероприятие собрало не только основную команду, но и женский состав, перспективных воспитанников футбольного центра, а также весь тренерский штаб. Болельщики смогли первыми увидеть новую игровую и тренировочную форму.

Фото пресс-службы ФК "Елимай"

Главный тренер команды Андрей Карпович представил обновленный состав, наметив амбициозные цели на сезон. Особое внимание было уделено развитию детско-юношеского футбола, подчеркнута роль футбольного центра «Елимай» как кузницы будущих спортивных талантов и важной части общественной жизни региона.

Партнер клуба – компания KAZ Minerals в лице Эльдара Мамедова – подтвердил свою готовность поддерживать не только спортивные, но и социальные инициативы.

– Партнерство с ФК «Елимай» направлено на развитие футбольной инфраструктуры, поддержку молодых спортсменов и популяризацию здорового образа жизни, – отметил он.

Эльдар Мамедов подчеркнул, что клуб выходит на совершенно новый уровень, становясь одним из фаворитов Премьер-лиги и участником квалификационного раунда Лиги конференций.

– Мы хотим пожелать команде яркого сезона, красивой игры, характера и больших побед. А главное – сохранить ту связь с болельщиками, которая делает футбол по-настоящему живым, – добавил он, выразив уверенность в том, что «Елимай» открывает новую страницу в истории семейского футбола.

#Семей #футбольный клуб #KAZ Minerals #Елимай

