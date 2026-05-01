Город, соединявший континенты

На третьем заседании Национального курултая в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность для страны древнего города Сарайшык: «Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства. Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым-хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории».

Что конкретно на сегодня сделано для изучения истории средневекового города? В последние годы государственный историко-культурный музей-заповедник «Сарайшық» реализовал три масштабных научных проекта в этом направлении.

Как рассказывает главный инспектор музея Айбек Турарулы, археологические исследования были проведены на 13 раскопочных участках различной площади. Выявлено 20 новых памятников золотоордынского периода.

– Специалисты посетили и исследовали более сорока памятников эпохи Золотой Орды на территории Казахстана, России и Узбекистана, выполнив их сравнительный анализ. В научный оборот были введены сведения о древних поселениях в окрестностях Сарайшыка, караванных путях, системе караван-сараев, а также об экономических связях между городским и кочевым населением, – говорит Айбек Турарулы.

Сарайшык был важнейшим торговым центром на Великом шелковом пути и столицей Золотой Орды. Это был крупный ремесленный центр, чеканивший собственные монеты. Позже город стал политическим центром Ногайской Орды и Казахского ханства.

– Географическое положение Сарайшыка предопределило его судьбу: город оказался на перекрестке торговых маршрутов, связывающих Поволжье, Хорезм, Кавказ и Каспийский регион. В город поступали товары из разных регионов, ремесленные и металлические изделия, ткани, керамика и предметы повседневного быта. Вместе с ними распространялись идеи, технологии и культурные традиции, способствуя укреплению межрегиональных связей. Сарайшык выступал не только как важный экономический центр, но и как культурный посредник между оседлым Востоком и кочевым миром евразийских степей. Но для существования средневекового города исключительно важную роль играли прилегающие территории, обеспечивавшие его население продовольствием и сырьем, необходимым для ремесленного производства. Известно, что в период Улуса Джучи каждый крупный город имел зону влия­ния, включавшую небольшие городки и сельские поселения. В этом контексте Сарайшык можно рассматривать как центр ранней урбанистической агломерации региона. Сарайшыкский улус – это не только административные границы города, но и более широкая территория по обе стороны реки Жайык, объединенная с ним хозяйственно-экономическими связями, – отмечает специалист.

От города расходились торговые пути на все четыре стороны света. Северное направление шло вверх по течению реки Жайык. Южное представляло собой водный путь к Каспийскому морю, откуда маршруты вели в Иран и Азербайджан. В западном направлении караванные дороги пролегали вдоль южной окраины Нарынских песков и вели к столицам Золотой Орды – Сарай-Бату и Сарай-Берке в низовьях Волги. Восточное направление соединяло Сарайшык с Хорезмом.

В последние несколько лет археологические разведочные работы проводились в Бейнеуском районе Мангистауской области, а также в Жылыойском, Макатском, Махамбетском, Индерском, Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области и на территории города Атырау. В процессе разведки особое внимание уделялось берегам рек и крупных протоков, обладающих источниками пресной воды. Большинство новых памятников выявлено вдоль русел рек Бугыл­озек, Баксай, Ащысай, Сары­озек и Есбол. Здесь обнаружены как крупные поселения, так и небольшие стоянки. Особенно многочисленны сезонные летние стоянки, что свидетельствует о плотности заселения региона. Поселения Карабай и Сарыозек-1 характеризуются наличием некрополей. Мавзолеи Карагайлы и Тасоба датируются XIII веком и относятся к памятникам, связанным с представителями социальной элиты.

Караванные пути в этих краях проходили через крупные и малые поселения и были связаны системой колодцев. Расстояние между караван-сараями составляло два-три дня пути и равнялось 55–85 км. На стоянках люди отдыхали, пополняли запасы и ремонтировали повозки.

– Предполагается, что кочевое население посещало город не реже одного раза в год, обменивая продукцию скотоводства на ремесленные изделия и сельскохозяйственную продукцию. Значительная часть ремесленных изделий производилась с учетом потребностей кочевников. Им также были доступны импортные товары. Часть племен могла взаи­модействовать с Сарайшыком через промежуточные центры. К ним относятся выявленные нами городища Карагайлы и Ащысай, поселения Карабай и Жоргатай, а также ранее известные городища Актобе (Лаэти) и Тасоба. С учетом масштабов кочевий зона влияния Сарайшыка могла быть значительно шире. Скотоводство было развито не только у кочевников, но и у оседлого населения. Находки фрагментов ирригационных устройств и железных серпов свидетельствуют о развитии земледелия, – рассказывает Айбек Турарулы.

В результате раскопок в городище Ащысай были выявлены остатки типичных жилых домов, аналогичных сооружениям, обнаруженным в Сарайшыке. Внутри помещений зафиксированы такие элементы, как суфа, кан и тандырные печи.

– В городище Карагайлы было обнаружено общественное здание. На основании его планировочных и конструктивных особенностей, ориентации на киблу, а также наличия следов михраба мы предполагаем, что это сооружение являлось мечетью. В качестве аналога была рассмотрена Жалпакталская мечеть, с которой проведено сравнительное сопоставление. В случае подтверждения данной гипотезы этот объект может считаться одной из самых ранних мечетей Атырауского региона, – продолжает специалист.

В ходе исследований на памятнике Ушкан была обнаружена часть крупного сооружения. На основании топографических и типологических признаков высказывается предположение, что данный объект мог представлять собой караван-сарай. Строительные приемы сходны с караван-сараями Мангистау, есть основания рассматривать Ушкан не как городище, а как караван-сарай. Подобную точку зрения ранее высказывали известные археологи Алькей Маргулан и Сергей Толстов. В результате раскопок на территории Сарайшыка получен богатый комплекс археологических материалов, многочисленные фрагменты керамики, изделия из металла, стекла и кости, а также около 400 нумизматических находок. Эти материалы позволяют всесторонне реконструировать особенности быта, хозяйственной системы и культурного уровня населения средневекового города.

По информации археологов, результаты исследований убедительно свидетельствуют о том, что в золотоордынский и ногайско-казахский периоды Сарайшык являлся крупным и динамично развивавшимся городским цент­ром. Установлено, что жилые дома располагались компактно и образовывали усадебные кварталы. Подобная планировочная структура характерна для организованного городского сообщества с устойчивыми родственными, ремесленными и религиозными связями. Археологические материалы также подтверждают, что рыболовство, ремесленное производство и металлообработка играли существенную роль в хозяйственной жизни населения средневекового Сарайшыка.

– В ходе раскопок зафиксированы жилые помещения различных типов, уточнены строительные приемы и архитектурные решения. Обнаружено крупное капитальное сооружение, архитектурный облик которого напоминает парадный дворец либо большую мечеть. Эти материалы свидетельствуют о высоком уровне развития строительного дела и архитектуры у жителей средневекового Сарайшыка. Наличие отдельных декоративных и парадных элементов в застройке указывает на высокий эстетический уровень городской среды. Изучение оборонительных сооружений цитадели показало, что крепостная линия была возведена в виде насыпного земляного вала, что отражает своеобразие оборонительной системы города и ее адаптацию к природным условиям степной зоны, – говорит Айбек Турарулы.

Выявленные в ходе раскопок склепы и другие погребальные комплексы дали ценные сведения о погребальном обряде и мемориальных традициях населения средневекового Сарайшыка. Сот­ни монет, найденных на территории городища, свидетельствуют об активном участии города в торговых процессах, его тесных экономических и культурных связях с городами Поволжья, Хорезмом и Крымом. Формирование к концу XV века в отдельных районах города погребальных зон отражает существенные топографические изменения в историческом развитии Сарайшыка. Эти данные позволяют глубже осмыслить жизненный цикл города и выявить сложные этапы его исторической эволюции.

Сарайшык по праву занимает особое место среди средневековых городов Золотой Орды. Его международное значение определялось выгодным положением на перекрестке торговых путей, активным участием в трансрегиональных экономических и политических процессах.

– Благодаря масштабным археологическим исследованиям Сарайшык сегодня вновь возвращается в историческое пространство, но уже не как легенда, а как научно подтвержденный феномен развитой городской культуры. Он предстает перед нами не просто как древний город, а как сложная система взаи­модействия человека, природы и цивилизации. Здесь переплетались интересы кочевников и земледельцев, ремесленников и торговцев. Возможно именно в этом главный урок Сарайшыка – великие города рождаются там, где есть диалог, – заключает Айбек Турарулы.