Развивать общее интеллектуальное пространство

Главное стратегическое значение данной масштабной научно-культурной платформы заключается в переосмыслении фундаментальных исторических достижений тюркологии в контексте современных глобальных и цифровых вызовов, а также в укреплении институциональных механизмов научной интеграции между тюркскими государствами.

Приветствие Президента Касым-­Жомарта Токаева к участникам форума зачитал советник Главы государства Малик Отарбаев.

«Бакинский съезд, не утративший своей исторической значимости и уникальности спустя столетие, является знаменательным рубежом, заложившим прочный фундамент научной, культурной и духовной целостности братских народов. Вопросы формирования общего алфавита, языкового единства, инвентаризации культурного наследия и углубления научного взаимодействия, поставленные на повестку дня этого исторического собрания, полностью сохраняют свою актуальность и в сегодняшнюю эпоху глобализации. Уверен, что международный симпозиум, проходящий в Алматы, придаст мощный импульс новому осмыслению научного наследия наших предков с современной точки зрения, определению новых направлений тюркологии и развитию общего интеллектуального пространства», – говорится в приветственном обращении.

В свою очередь президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула, что Первый тюркологический съезд, состоявшийся в 1926 году в Баку, сыграл судьбоносную роль в выведении общего языка, истории, культуры и духовного наследия на новый научный уровень, а также в формировании прочного фундамента современной тюркской интеграции. Президент фонда отметила, что объединение усилий международных организаций тюркских государств во имя общих духовных целей и реализация содержательных научно-культурных проектов являются проявлением нерушимого единства и научного возрождения тюркского мира.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ­ Султан Раев, председатель Турецкого лингвистического общества Осман Мерт, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев и ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев в своих выступлениях говорили о роли академического сотрудничества в укреплении культурно-гуманитарных связей между тюркскими государствами, сохранении и пропаганде общего культурного наследия тюркских народов, важности продвижения материального и нематериального культурного наследия тюркского мира на международном уровне.

В рамках симпозиума также обсуждались вопросы тюркологической науки, цифровых гуманитарных исследований, взаимосвязи искусственного интеллекта и тюркологии, литературы и фольклора тюркских народов, археологии, этнологии, истории искусств, культурной дипломатии и интеграционных процессов тюркского мира.