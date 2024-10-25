20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики

Водное хозяйство
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В Астане состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград специалистам водного хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: МВРИ

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев и министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

«Уважаемые коллеги, от чистого сердца поздравляю вас с Днем Республики. Это день, когда была принята Декларация суверенитета, определившая исторический выбор нашей страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев часто говорит о необходимости и важности повышения статуса человека труда. Поэтому Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В сфере водного хозяйства Казахстана работают более 10 тысяч человек. Вы упорно трудитесь над обеспечением водной безопасности страны. Желаю всем вам здоровья, сил и успехов!», - отметил глава министерства водных ресурсов и ирригации.

В преддверии праздника государственных наград удостоились 34 специалиста водной сферы. В частности, 8 человек награждены орденом «Құрмет», двое – орденом «Еңбек данқы» III степени, 13 специалистов – медалью «Ерен еңбегі үшін». Кроме того, были вручены нагрудные знаки «Су шаруашылығының ардагері» и «Су шаруашылығының үздігі», а также почетные грамоты и благодарственные письма Министерства водных ресурсов и ирригации.

Наград удостоились и представители водных династий. Отметим, что в предприятии «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации трудятся 67 династий водников.

#министр #автомобили #водное хозяйство #вручение

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