200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям

Кызылординские аграрии внедрили водосберегающие технологии и сэкономили 200 млн кубометров воды, которые в итоге были направлены в Аральское море, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отметим, что в этом году аграрии региона применили водосберегающие технологии на 55 тысячах гектаров рисовых полей. Общая площадь рисовых полей Кызылординской области – 84 тысячи гектаров.

Таким образом, только в поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

С начала года в Северный Арал было направлено около 2-х млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров.