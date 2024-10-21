200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Кызылординские аграрии внедрили водосберегающие технологии и сэкономили 200 млн кубометров воды, которые в итоге были направлены в Аральское море, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отметим, что в этом году аграрии региона применили водосберегающие технологии на 55 тысячах гектаров рисовых полей. Общая площадь рисовых полей Кызылординской области – 84 тысячи гектаров.

Таким образом, только в поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

С начала года в Северный Арал было направлено около 2-х млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров.

«Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении Арала играет внедрение водосберегающих технологий. Их применение позволяет экономить сотни миллионов кубометров воды и направлять их в море. Для этого мы увеличили субсидирование затрат аграриев на внедрение водосберегающих технологий c 50% до 80%. А в течение ближайших трех лет размер субсидий для крестьянских хозяйств, использующих поливную воду с применением водосберегающих технологий, вырастет с 50% до 85%»,– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

#технологии #водное хозяйство #Арал

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