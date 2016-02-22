205 млрд тенге составила общая сумма легализованных денег в РК

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Общая сумма легализованных денег в Казахстане составила 205 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов МФ РК Ержан Биржанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодня общая сумма легализованных денег составила 205 миллиардов тенге. Если говорить об инвестированных деньгах, до первого декабря 2015 года мы мониторили, куда были инвестированы данные средства. И до 1 декабря 2015 года сумма инвестированных в экономику средств составила порядка 42 миллиардов тенге, львиная доля которых – это инвестиции в облигации банков второго уровня", – сказал Биржанов.
По словам спикера, с начала текущего года легализовано 160 млрд тенге.
"Все внедренные новшества показали свою эффективность. Если останавливаться только на деньгах, легализованных за 2 месяца, то они превысили более 160 миллиардов тенге. То есть цифра, которая была на 1 декабря, превысилась в 2,5 раза. Это, считаю, очень хороший и показательный результат, доказывающий эффективность этих новшеств", – добавил Биржанов.
Напомним, легализация стартовала в сентябре 2014 года. На сегодня всего легализовано 704 млрд тенге, в том числе по имуществу, находящемуся на территории РК, – на сумму 498 млрд тенге; по имуществу за пределами РК – 1 млрд тенге; денег легализовано на сумму 205 млрд тенге.