205 млрд тенге составила общая сумма легализованных денег в РК

Экономика
Жания Уранкаева
Фото с сайта pavlodarnews.kz
Общая сумма легализованных денег в Казахстане составила 205 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов МФ РК Ержан Биржанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня общая сумма легализованных денег составила 205 миллиардов тенге. Если говорить об инвестированных деньгах, до первого декабря 2015 года мы мониторили, куда были инвестированы данные средства. И до 1 декабря 2015 года сумма инвестированных в экономику средств составила порядка 42 миллиардов тенге, львиная доля которых – это инвестиции в облигации банков второго уровня", – сказал Биржанов. 

По словам спикера, с начала текущего года легализовано 160 млрд тенге.

"Все внедренные новшества показали свою эффективность. Если останавливаться только на деньгах, легализованных за 2 месяца, то они превысили более 160 миллиардов тенге. То есть цифра, которая была на 1 декабря, превысилась в 2,5 раза. Это, считаю, очень хороший и показательный результат, доказывающий эффективность этих новшеств", – добавил Биржанов.

Напомним, легализация стартовала в сентябре 2014 года. На сегодня всего легализовано 704 млрд тенге, в том числе по имуществу, находящемуся на территории РК, – на сумму 498 млрд тенге; по имуществу за пределами РК – 1 млрд тенге; денег легализовано на сумму 205 млрд тенге.

Популярное

Все
Курултай - момент осознанного выбора
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
В Карасайском районе открыли новое пожарное депо
В Алматы построены 35 новых сейсмостанций
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Полиция обратилась к болельщикам перед матчем «Кайрат» – «Ордабасы»
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Полиция Жетысу призвала туристов к ответственному отдыху на Балхаше
Госгарантия сохранности пенсионных накоплений сохранится - Минтруда
В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций
Поиск наркотиков, взрывчатки и людей: как работают служебные собаки полиции Астаны
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
В Акмолинской области спасли мужчину, застрявшего в камышах
НПК провела в Алматы акцию «Вечная классика»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Возродить сквозное судоходство
Готовить специалистов нового поколения
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на объекты КТК
Цифровые музеи и онлайн-архивы - Казахстан выступил с инициативой в ШОС
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Объем производства металлургии Казахстана достиг 19 трлн тенге
Четырехлетнюю девочку спасли из запертой квартиры в Конаеве
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Гвардейцы говорят по-казахски

Читайте также

Реализация поручений Президента: малому бизнесу одобрили по…
Новая пошлина США не распространится на основную часть эксп…
Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии по устойчи…
Продавать напрямую, без наценок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]