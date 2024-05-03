Чем чревато обещание мгновенного успеха?

Рынок коучинга стал у нас бурно развиваться в эпоху COVID-19, когда страна, как и весь мир, дружно ушла в онлайн-пространство. И, как на любом новом рынке, здесь хватает самозванцев. Но как отличить псевдоспециалистов от аналитиков-экспертов с высокой квалификацией? И чем коучинг, который означает продажу знаний, личного опыта и рекомендаций, а говоря проще – помощь в достижении профессиональных и личных целей, отличается от поддержки психолога?

– Мне в своей работе приходится сталкиваться с тем, что те, кто берется помогать людям достичь поставленных целей (разбогатеть, например, или выучить язык) за короткие сроки, умалчивают о том, что у них нет опыта, а порой базового или дополнительного образования, – говорит психолог, специалист в области отношений и поведенческого анализа Людмила Должикова. – Очень многие люди, особенно молодежь, хотят получить желаемое здесь и сейчас. Они не готовы, собрав волю в кулак, самостоятельно вкладываться в положительные перемены в собственной жизни, поэтому и ведутся на грамотно поставленный маркетинг. Чего-чего, а этого у псевдоспециалистов и псевдолидеров хватает с лихвой. Тем более что нестабильность и тревожность в обществе нарас­тают, а брать ответственность за свою жизнь и за те действия, которые должны привести к какому-то результату, люди (некоторые) не хотят.

Слабое критическое мышление также способствует вере в быстрый успех, который обещают разные бизнес-тренеры. И они действительно, наполняя душу человека положительными эмоциями, поднимают ему самооценку, и у него вроде бы появляются внутренняя сила и уверенность. Но проходит от силы месяц – и запал поверхностной мотивации, которую он получил, сменив обстановку и съездив на бизнес-тренинг, падает. Он бежит на следующий такой тренинг, и снова то же самое – результата нет. На смену эйфории приходят растущие деп­рессия и опустошение.

Нередко эти люди и сами не знают, ради чего им богатство, которое им обе­щают. Им проще искать помощь извне у тех, кто заставит их поверить в будущее, наполненное материальными благами. Сейчас, когда не стало здорового баланса между духовными и материальными ценностями, и крен, будем честными, очень сильно идет в сторону второго, это нетрудно сделать. Особенно если в наличии еще и пассивность, а также склонность мистифицировать все вокруг и верить в сверхъестественные силы.

– Кстати, о последнем. Почему даже люди, облеченные большой властью, стали обращаться к ясновидящим?

– Во-первых, пытаются оправдать свои действия, переложив ответственность на кого-то другого. Во-вторых, у влиятельных и состоятельных точно так же, как и у всех остальных, есть страх перед неопределенностью, а вера в сверхъестественное и мистическое существовала во все времена. Это так называемая память предков, которые были бессильны перед природой. В просвещенные, благополучные времена ее, эту веру, осмеивают, и она становится уделом простонародья, но в периоды нестабильности вера в мис­тику снова становится модной среди элиты. Астрология, ясновидение, экстрасенсорика – это те самые крючки, на которых держатся иррациональные верования, побуждающие человека снижать свою тревожность за счет внешнего объяснения какой-либо ситуации. Особенно подвержены мистицизму люди, находящиеся во власти так называемой темной триады (психологический термин, обозначающий такие личностные черты, как нарциссизм, маккиавелизм и психопатию). В их случае фраза «карты так нагадали» будет лишь прикрытием их лично спланированного поступка, так как любые предсказания можно трактовать достаточно широко. Очень часто отсутствие критического и наличие мистического мышления подталкивают человека к иррациональным действиям.

В-третьих, обращаться к ясновидящим, эзотерикам, а теперь и коучам с сомнительной репутацией, обещающим «организовать мгновенный результат», заставляет утрата доверия к миру, к власти, близким людям. Сейчас ведь даже кровные родственники (допустим, братья и сестры) по сравнению с недавним, казалось бы, прошлым стали меньше контактировать и доверять друг другу.

Отсутствие стабильности, желание снять с себя ответственность делают человека уязвимым и внушаемым. Он не слышит, когда говорят, что нужно серьезно и длительно (в сравнении, например, с гаданием) работать над собой, чтобы добиться успеха, и что кроме хорошего образования и профессионального опыта для этого требуются еще глубинный анализ личности и психокоррекция. Где-то в глубине осознавая правоту таких советов, человек продолжает верить тем, кто ему обещает, что у него «все получится, только наполнитесь позитивными эмоциями». Отсюда и востребованность людей, которые под видом коучей хорошо умеют продвигать свои услуги. Однако я не могу утверждать, что нужно полностью опровергать такую помощь. Иному человеку может помочь справиться с беспомощностью перед миром информация, полученная даже просто из Интернета, когда он просматривал мотивирующие подкасты.

– Принято почему-то считать, что к эзотерическим специалистам обращаются только малообразованные люди…

– Жизнь показывает, среди них есть и те, у кого в кармане лежит не один дип­лом. Они в своих действиях, так же, как и простые смертные, используют хаотические стратегии и планирование. Вера в мистику часто оказывается сильнее той информации и тех знаний, которыми обладает человек. Высокообразованность не спасает от веры в чудеса, если основными в данный момент являются неразрешенные личные проблемы и недостижимые цели. Бывает, что человек, обладающий вполне рациональным подходом к жизни, в какой-то момент обнаруживает в себе беспомощность перед ситуацией. Становясь эмоционально беззащитным, он готов переложить навалившиеся проблемы на провидение, на судьбу, на гадалку – на кого угодно, лишь бы снять с себя ответственность.

А гадалки, кстати, неплохие житейские психологи. Их деятельность трудно, конечно, назвать помощью человеку, но пока есть спрос, будет и предложение. По существу этому можно противопос­тавить только профессиональную психологическую помощь.

То, что сейчас происходит, на мой взгляд, последствия современного мироустройства, основанного на иерархии и жесткой конкуренции. Поэтому «эзотерическая картина мира» гораздо предпочтительнее реалистичной. Она, во-первых, позволяет «экономить мышление», во-вторых, дает призрачную уверенность в том, что хаосом можно управлять через некие сложные ритуалы.

– Как все-таки поступать людям в нынешней тревожной ситуации?

– Стоимость услуг хороших специалис­тов (я имею в виду профессиональных коучей – экспертов-аналитиков) немаленькая. Не каждый может позволить себе пойти к ним, хотя такого рода помощь – это шаг на пути к пониманию сути проблемы и ее решения, чтобы двигаться вперед. Что касается психологов, которые тоже дороги, не будем скрывать, то иной раз бывает так, что человек не готов работать с ними, потому что нужно копаться в себе, чтобы найти корень проблемы. А неуверенность и страх перед будущим между тем продолжают расти. Человек мучается, пытаясь найти ответы на вопросы: а что будет дальше, куда мне двигаться и как сделать выбор? Важно отметить, что за любым внутренним состоянием может стоять тяжелая психосоматика или психотравмы, и люди боятся, что кто-то, пусть даже и психолог, начнет ворошить давно забытое (вернее, хорошо спрятанное в глубинах души) негативное старое.

Между тем не всегда ту проблему, которая заявляется, нужно длительно копать. Достаточно, например, сделать анализ самой ситуации и личности человека. Как поведенческий аналитик, чтобы поменять негативные убеждения и наработать новые стратегии поведения в коммуникации, я обыч­но смотрю на мышление человека, его окружение, привычные для него формы реагирования на ту или иную ситуацию. В эти дни, к примеру, ко мне обратилась девушка, у которой, по ее словам, как бы она ни старалась, ничего не получается ни в работе, ни в личной жизни. Когда стали разбираться, то выяснилось, что проблема идет из детства и, как бы этого она ни избегала, необходимо работать именно с ней, той далекой проблемой, делая упор на мимику и телесные сигналы. Порой от того, как человек двигается, зависит, насколько это движение способно ему помочь достичь цели.

– И все-таки чем чревато обращение к непрофессионалам – доморощенным психологам и коучам, хорошо умеющим продвигать свои услуги в соцсетях?

– Потерей финансов, самобичеванием, огромным разочарованием в людях – его все бесят и раздражают. Часто человек начинает обвинять в своих неудачах самых близких людей, после чего начинаются конфликты в семье. А если стрессовая ситуация еще и длительная, то на этом фоне могут возникнуть какие-то соматические заболевания – головная боль, подъем артериального давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В крайнем случае, когда его самокритика будет зашкаливать, человек в состоянии отчаяния и аффекта может пойти на крайние шаги. Это не только суицид, но и, к примеру, физическое насилие над другим человеком.

Частое обращение к псевдоспециалис­там в поисках какой-то мотивации извне и ответов на мучающие вопросы чревато также потерей собственной аутентичности, а это уже шаг к тому, что человек перестает жить своей жизнью. Дело в том, что те, кто обе­щает мгновенный результат, раздают советы, отражающие их личное мировос­приятие и жизненный опыт без опоры на ценности того человека, который пришел к ним за помощью.

Вообще, в основе обращения к «льющим бальзам на душу» псевдоспециалистам лежат, повторюсь, слабая способность к самостоятельному выбору, низкая самооценка, пониженный уровень ответственности за свою жизнь, повышенная склонность к внушаемости, принятию мыслей и убеждений другого человека. Последнее присуще любому возрасту, но чаще – пожилым людям, которые ощущают себя беспомощными в связи с изменением материального положения и состояния здоровья, и детям, так как способность мозга к принятию самостоятельного решения, анализу ситуации и прог­нозированию своего будущего зреет примерно к 18 годам.