Цены на продукты обсудили в правительстве

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Текущую ценовую ситуацию по социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ) рассмотрели на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как было отмечено на совещании, средний индекс цен на СЗПТ за прошедшую неделю составил -0,1%. Итого с начала месяца: -0,3%.

«В минус по ценам на продукты ушли 10 регионов, из них Акмолинская и Жамбылская показывают такой результат уже три недели подряд. Семь областей сдержали рост на нуле, еще в трех зафиксирован рост на 0,1%», — сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Так, продолжается снижение цен на куриные яйца (1,8%), гречку (1,3%), муку (0,7%), рис (0,6%), подсолнечное масло (0,4%), соль (0,3%), творог и лук (0,1%). При этом наряду с межсезонным повышением цен на капусту и морковь на неделе зафиксирован рост цен на сливочное масло (0,5%). Однако ожидаемое увеличение производства молока в мае должно положительно повлиять на стабилизацию цен не только на масло, но и на другую молочную продукцию.  

На совещании также заслушали результаты мониторинга запасов стабилизационных фондов в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, у СПК имеются запасы основных видов СЗПТ общим объемом 284,9 тыс. тонн. Во всех областях созданы рабочие группы, проведена ревизия остатков запасов овощей. Перебоев с поставками продуктов питания в подтопленных регионах не наблюдается.

По итогам совещания Серик Жумангарин обозначил необходимость в рамках прохождения пика межсезонья во всех регионах усилить работу по разбронированию прежних запасов и своевременной контрактации свежего урожая.

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