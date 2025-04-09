За последние 5 лет удалось снизить их количество более чем в два раза – с 14 тысяч до 6 тысяч случаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

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Пресечение преступной деятельности «домушников» и «квартирников» проводится МВД на постоянной основе. С начала года регистрация квартирных краж снизилась на 30%.

«Сотрудниками криминальной полиции Алматы по «горячим следам» задержана преступная группа, состоящая из трех человек, которые подозреваются в ряде квартирных краж на территории города Алматы и Алматинской области, совершенных путем подбора ключей. По предварительным данным, ущерб составляет около 10 млн тенге. По этому факту проводится расследование», - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

За три месяца 2025 года за совершение квартирных краж задержано 25 преступных групп, отметил он.

Квартирные кражи совершаются с использованием различных методов, включая подбор ключей, взлом дверей, проникновение через окна или балконы.

Для защиты своих жилищ МВД рекомендует несколько простых и эффективных мер безопасности: установить качественные замки и решетки на окна, а также использовать сигнализации и видеокамеры.

Важно не выкладывать в социальных сетях информацию об имеющихся денежных накоплениях, ювелирных изделиях, материальных ценностях и местах их хранения.