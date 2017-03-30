В этом году исполняется 100 лет движению «Алаш», центром которого был Семей. Несмотря на крушение в 1920 году, идеи «Алаш» заложили фундаментальные основы становления национальной государственности и возродились в новой исторической реальности, когда Казахстан провозгласил свою независимость.

Навсегда остались в памяти народа имена людей, которые тесно связаны с историей борьбы за независимость, те горькие времена, полные надежд и идей лучших представителей казахской интеллигенции. Получив блестящее образование, понимая все тяготы жителей степи, казахская элита стремилась к освобождению народа и активно включилась в борьбу с несправедливостью.

Этот период нашей истории представлен плеядой ярких личностей: Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Жакып Акпаев, Мухамеджан Тынышпаев, Жанша Сейдалин... Одним из тех, кто внес весомый вклад в становление Казахского государства, был Смагул Садвакасов – уроженец села Жаркын Шарлакского уезда Акмолинской области (ныне Акжарский район Северо-Казахстанской области).

Отец Смагула был муллой, который обучил его грамоте, а затем после окончания двуклассной начальной русской школы в селе Полтавка отвез сына в Омск, где в 1915 году юноша окончил сельскохозяйственное училище. Здесь он познакомился с Магжаном Жумабаевым, Сакеном Сейфуллиным, Кошмухамедом Кеменгеровым.

После Февральской революции Смагул участвует в создании молодежной организации «Жас азамат». Свою государственно-партийную деятельность Садвакасов начал с работы секретарем Казахского краевого Бюро РКСМ, организатором молодежной газеты «Жас азамат». На I съезде Советов Казахстана Смагул Садвакасов избирается членом президиума КазЦИКа, а позже и членом ВЦИКа. Во время формирования правительства молодой Казахской республики его назначают заместителем нар­кома просвещения Ахмета Байтурсынова. А позднее 25-летний Садвакасов становится наркомом просвещения (1925–1927).

Параллельно со своей основной работой он активно сотрудничал с многими газетами того времени: «Жас азамат», «Еңбекшіл жастар», «Кедей сөзі», «Еңбек туы». Руководил с 1924 по 1925 год журналом «Қызыл Қазақстан» (ныне «Ақиқат»), в 1925–1926-м – газетой «Еңбекші қазақ» (ныне «Егемен Қазақстан»). Являясь активным деятелем советского государства, Смагул Садвакасов был одним из тех представителей казахской интеллигенции, кто смело выступил против нарождавшегося в 1920-х годах тоталитарного режима в еще строя­щемся Советском государстве.

Одной из проблем, которая выдвинулась на первый план в 20-е годы ХХ века, был национальный вопрос. В своих выступлениях, а также опубликованных статьях Смагул Садвакасов прежде всего поднимал вопрос о национальном самоопределении, провозглашенном Советской властью в Декларации прав народов России от 2 ноября 1917 года. Он всячески добивался подлинного суверенитета. Политическое, социальное и экономическое устройство казахов в период правления первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Филиппа Голощекина противоречило взглядам Смагула Садвакасова. За свои выступления против геноцида казахского народа, насильственной коллективизации, превращения Казахстана в сырьевой придаток Садвакасов подвергся гонениям.

В 1927 году его освободили от должности наркома просвещения, сняли с поста главного редактора газеты «Енбекши казах», в которой он публиковал произведения Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова, Мухтара Ауэзова. Затем отправили на учебу в Москву в институт инженеров железнодорожного транспорта. После его окончания Садвакасов не вернулся в Казахстан, а был отослан на строительство железной дороги Москва – Донбасс. По официальным данным, осенью 1933 года в Воронеже Смагул Садвакасов заболел брюшным тифом, 16 декабря того же года в возрасте 33 лет умер в московской больнице…

Несмотря на то что Смагул работал с полной отдачей сил, семья для него всегда стояла на первом месте. Это можно увидеть в его письмах жене и сыну, полных любви и нежности. Он был женат на дочери известного лидера Алаш­орды, ученого и просветителя Алихана Букейханова – Елизавете (Зейнеп), с которой познакомился в Омске. У них был единственный сын Ескендир.

С началом войны Елизавета как военный врач была мобилизована из Москвы на фронт. В 1945 году в звании майора медицинской службы демобилизовалась. А вот Ескендир не вернулся с войны. Елизавета Садвакасова долго разыскивала сына или хотя бы его могилу, но так и не нашла. В последние годы Елизавета Алихановна жила в Москве и занималась научно-медицинской деятельностью. Ушла из жизни в 1971-м, похоронена на Новодевичьем кладбище. Она всегда считала, что ее супруг стал «жертвой репрессивных органов».

Прожив всего 33 года, Смагул Садвакасов вошел в число выдаю­щихся деятелей Казахстана. Его огромная любовь к своему народу, высокие моральные принципы, политические убеждения, преданность и жертвенность стали примером бескорыстного служения родине.