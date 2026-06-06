В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ

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В Астане состоялась церемония выпуска AI Leaders 2026 - крупнейшей образовательной программы по искусственному интеллекту для руководителей в Центральной Евразии. Проект реализован международным центром Alem.ai совместно со Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), OpenAI Academy и Silkroad Innovation Hub при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Участниками программы стали более 800 руководителей и специалистов из свыше 150 организаций девяти стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Катар и ОАЭ.

«Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности. Но технологии сами по себе не меняют экономику и государственное управление. Главным драйвером трансформации остаются люди, сильные команды, способные применять новые знания на практике и принимать управленческие решения. Важно, что в программе AI Leaders 2026 участвовали не отдельные специалисты, а команды государственных органов и компаний. Это позволяет переходить от локальных экспериментов к системному внедрению ИИ в реальные процессы», — отметил в своем выступлении заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

За восемь недель участники прошли обучение по программам Stanford HAI и OpenAI Academy, приняли участие в практических занятиях и стратегических сессиях по внедрению ИИ.

По данным организаторов, итогом программы стала разработка более 100 ИИ-стратегий для государственных органов и компаний. Выпускники получили сертификаты Stanford HAI и OpenAI Academy, а также вошли в крупнейшее профессиональное сообщество лидеров AI-трансформации Центральной Евразии.