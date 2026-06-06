В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ

Технологии

Участниками программы стали представители более 150 организаций из девяти государств, передает Kazpravda.kz

Фото: МинИИ

В Астане состоялась церемония выпуска AI Leaders 2026 - крупнейшей образовательной программы по искусственному интеллекту для руководителей в Центральной Евразии. Проект реализован международным центром Alem.ai совместно со Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), OpenAI Academy и Silkroad Innovation Hub при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Участниками программы стали более 800 руководителей и специалистов из свыше 150 организаций девяти стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Катар и ОАЭ.

«Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности. Но технологии сами по себе не меняют экономику и государственное управление. Главным драйвером трансформации остаются люди, сильные команды, способные применять новые знания на практике и принимать управленческие решения. Важно, что в программе AI Leaders 2026 участвовали не отдельные специалисты, а команды государственных органов и компаний. Это позволяет переходить от локальных экспериментов к системному внедрению ИИ в реальные процессы», — отметил в своем выступлении заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

За восемь недель участники прошли обучение по программам Stanford HAI и OpenAI Academy, приняли участие в практических занятиях и стратегических сессиях по внедрению ИИ.

По данным организаторов, итогом программы стала разработка более 100 ИИ-стратегий для государственных органов и компаний. Выпускники получили сертификаты Stanford HAI и OpenAI Academy, а также вошли в крупнейшее профессиональное сообщество лидеров AI-трансформации Центральной Евразии.

#цифровизация #технологии #искусственный интеллект

Популярное

Все
А у нас во дворе
Все о республиканском бюджете
Мостостроителям дан срок до сентября
Переход к сервисной модели
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Военнослужащие осваивают современные профессии
Уровень инфляции снижается
Открылся цифровой медпункт
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Начнут выращивать форель и осетра
Развивая культурное сотрудничество
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Мудрость, обращенная к будущему
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Экологичные скамейки
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Педагог с большой буквы
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Поселил на поле «цифру»
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
ИИ-решения для казахского языка
Сними кино прямо из дома!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]