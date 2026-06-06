Конституционный закон Республики Казахстан

О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов

Настоящий Конституционный закон в соответствии с Конституцией Республики Казахстан определяет организацию и деятельность Курултая Республики Казахстан, правовое положение его депутатов.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Курултая

Курултай Республики Казахстан является высшим представительным органом Республики Казахстан, осуществляющим законодательную власть.

Статья 2. Правовые основы и принципы деятельности Курултая

1. Курултай осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан, а также Регламентом Курултая Республики Казахстан.

2. Курултай реализует свою деятельность на сессиях Курултая, в работе его органов и депутатов.

3. Деятельность Курултая основывается на принципах законности, коллегиальности, гласности, политического многообразия и равенства его депутатов.

Статья 3. Срок полномочий Курултая

1. Срок полномочий Курултая определяется сроком полномочий депутатов Курултая очередного созыва.

Срок полномочий депутатов Курултая – пять лет.

2. Полномочия Курултая очередного созыва начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии Курултая следующего созыва.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий Курултая

1. Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай после консультаций с Председателем Курултая и Премьер-Министром.

2. Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение кандидатуры, предложенной Президентом на должность, назначение на которую осуществляется с согласия Курултая, а также в случае повторного отказа в избрании Председателя Курултая.

3. Курултай не может быть распущен в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, в течение одного года после предыдущего роспуска или в случае, установленном пунктом 3 статьи 51 Конституции Республики Казахстан.

Моментом начала указанного годичного срока является день введения в действие акта Президента Республики Казахстан о роспуске Курултая. Этот срок истекает в соответствующие месяц и число следующего года. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Статья 5. Состав Курултая

1. Курултай состоит из ста сорока пяти депутатов, избираемых

по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа на основе всеобщего, равного

и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Порядок избрания депутатов Курултая устанавливается конституционным законом.

Статья 6. Полномочия Курултая

Курултай:

1) принимает конституционные законы и законы;

2) проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона, вызвавшим возражения Президента Республики Казахстан;

3) решает вопросы войны и мира;

4) принимает по предложению Президента Республики Казахстан решение об использовании Вооруженных Сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

5) объявляет выборы Президента Республики Казахстан;

6) выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума;

7) дает согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Вице-Президента Республики Казахстан;

8) дает согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Премьер-Министра Республики Казахстан;

9) дает согласие на назначение Президентом Республики Казахстан судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты;

10) избирает и освобождает от должностей по представлению Президента Республики Казахстан судей Верховного Суда Республики Казахстан, принимает их присягу;

11) лишает неприкосновенности судей Конституционного Суда, судей Верховного Суда;

12) прекращает полномочия депутата Курултая, а также

по представлению Генерального Прокурора Республики Казахстан решает вопросы о лишении депутата Курултая его неприкосновенности;

13) по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Курултая вправе большинством голосов от общего числа депутатов Курултая выразить вотум недоверия Правительству;

14) заслушивает ежегодные послания Конституционного Суда

о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан;

15) заслушивает два раза в год отчет Председателя Высшей аудиторской палаты;

16) обсуждает и утверждает отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета;

17) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая заслушивать отчеты членов Правительства Республики Казахстан по вопросам их деятельности;

18) проводит по вопросам своей компетенции слушания и правительственные часы;

19) принимает регламент своей деятельности и иные решения

по вопросам, связанным с организацией и внутренним распорядком Курултая;

20) формирует координационный и рабочие органы Курултая;

21) образует комиссии Курултая, избирает и освобождает от должности председателей, заслушивает отчеты о деятельности комиссий;

22) осуществляет иные полномочия, возложенные на Курултай Конституцией Республики Казахстан.

Статья 7. Языки работы в Курултае

Использование языков в работе Курултая осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о языках.

Статья 8. Международное сотрудничество Курултая

Курултай осуществляет международное сотрудничество

с парламентами иностранных государств, международными

и межпарламентскими организациями в порядке, предусмотренном Регламентом Курултая.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРУЛТАЯ

Статья 9. Сессии Курултая

1. Сессия Курултая проходит в форме заседаний.

2. Первая сессия Курултая созывается Президентом Республики Казахстан не позднее тридцати дней со дня опубликования итогов выборов.

3. На первой сессии Курултая до избрания его Председателя

на заседаниях председательствует Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

4. Очередные сессии Курултая проводятся раз в год, начиная с первого рабочего дня сентября и по последний рабочий день июня.

Под рабочими днями следует понимать дни, которые не являются выходными или праздничными (национальные и государственные праздники).

5. Сессия Курултая открывается и закрывается на заседании Курултая.

Сессия Курултая, как правило, открывается Президентом Республики Казахстан, а в случае его отсутствия – Председателем Курултая.

6. В период между очередными сессиями Курултая Президент Республики Казахстан по собственной инициативе, по предложению Председателя Курултая или не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая может созвать внеочередную сессию Курултая. На ней могут рассматриваться только вопросы, послужившие основанием для ее созыва.

Статья 10. Заседания Курултая

1. Заседания Курултая созываются Председателем Курултая.

2. Заседания Курултая проводятся при условии присутствия на них

не менее двух третей от общего числа депутатов Курултая.

3. Заседания Курултая являются открытыми. В случаях, предусмотренных Регламентом Курултая, могут проводиться закрытые заседания.

Президент Республики Казахстан, Вице-Президент, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель Қазақстан Халық Кеңесі, Председатель Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности, Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан имеют право присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых заседаниях Курултая и быть выслушанными.

4. Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, о необходимости присутствия которых на заседании принято решение Курултая, обязаны прибыть в Курултай и дать необходимые пояснения по вопросам, входящим в их компетенцию. Курултай не вправе принимать подобных решений в отношении Президента и Вице-Президента Республики Казахстан.

Статья 11. Председатель Курултая

1. Курултай возглавляет Председатель, избираемый из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Курултая.

Кандидатура на должность Председателя Курултая выдвигается Президентом Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в избрании Председателя Курултая.

2. Председатель Курултая может быть отозван от должности, а также уйти в отставку, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов Курултая.

Вопрос об освобождении от занимаемой должности Председателя Курултая рассматривается Курултаем на основании представления Президента Республики Казахстан на Председателя Курултая либо

по инициативе не менее двух третей от общего числа депутатов Курултая,

либо на основании личного заявления Председателя Курултая.

3. Председатель Курултая:

1) открывает сессии Курултая, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Казахстан;

2) созывает заседания Курултая и председательствует на них;

3) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Курултая;

4) представляет Курултаю кандидатуры к избранию на должности заместителей Председателя Курултая;

5) обеспечивает соблюдение регламента в деятельности Курултая;

6) руководит деятельностью Бюро Курултая;

7) подписывает акты, издаваемые Курултаем;

8) выполняет другие обязанности, возлагаемые на него настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

4. Председатель Курултая пользуется правом решающего голоса в случае, если при голосовании в Курултае голоса депутатов разделятся поровну.

5. Председатель Курултая имеет трех заместителей, избираемых Курултаем по представлению Председателя Курултая большинством голосов от общего числа депутатов Курултая.

Заместители Председателя Курултая выполняют по уполномочию Председателя Курултая отдельные его функции, а также исполняют обязанности Председателя Курултая в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. Заместители Председателя Курултая могут быть по предложению Председателя Курултая отозваны от должности, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов Курултая.

6. По вопросам своей компетенции Председатель Курултая издает распоряжения.

Статья 12. Координационный орган Курултая

1. Координационным органом Курултая является Бюро Курултая, образуемое при Председателе Курултая.

2. В состав Бюро Курултая входят заместители Председателя Курултая, председатели постоянных комитетов, руководители фракций политических партий, представленных в Курултае.

3. Бюро Курултая:

1) осуществляет координацию работы постоянных комитетов и комиссий Курултая;

2) подготавливает для Курултая предложения по очередности рассмотрения вопросов на заседаниях Курултая;

3) оказывает содействие в организации совместной работы постоянных комитетов по вопросам, относящимся к компетенции нескольких комитетов;

4) решает иные вопросы организации работы Курултая, не отнесенные настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая

к компетенции других органов и должностных лиц Курултая.

4. Заседания Бюро Курултая созываются Председателем Курултая

по мере необходимости и правомочны при наличии не менее двух третей

от общего числа его членов.

5. Полномочия, порядок деятельности Бюро Курултая определяются настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

6. По вопросам своей компетенции Бюро Курултая издает постановления.

Статья 13. Рабочие органы Курултая

1. Рабочими органами Курултая являются постоянные комитеты и комиссии.

2. Постоянные комитеты образуются для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Курултая.

3. Комиссии образуются в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан.

4. Полномочия, порядок деятельности постоянных комитетов и комиссий определяются настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

5. По вопросам своей компетенции постоянные комитеты и комиссии издают постановления.

Постановления постоянных комитетов и комиссий принимаются большинством голосов от общего числа их членов.

Статья 14. Консультативно-совещательные органы при Курултае

1. При Курултае для выработки предложений по вопросам, отнесенным к его компетенции, могут создаваться консультативно-совещательные органы.

2. Порядок образования консультативно-совещательных органов определяется Регламентом Курултая.

3. Решения консультативно-совещательных органов носят рекомендательный характер.

Статья 15. Слушания в Курултае

1. Курултай по вопросам своей компетенции проводит слушания.

2. Слушания проводятся по решению Бюро Курултая, которое определяет головной комитет (комитеты), ответственный (ответственные)

за подготовку проведения слушаний.

Слушания могут проводиться в открытой и закрытой формах.

3. Слушания не проводятся во время заседаний Курултая.

4. Оппозиция в Курултае вправе инициировать проведение слушаний не менее одного раза в течение одной сессии в порядке, предусмотренном Регламентом Курултая.

5. Порядок проведения слушаний устанавливается Регламентом Курултая.

Статья 16. Правительственный час

1. По вопросам, входящим в компетенцию государственных органов

и организаций, в Курултае могут проводиться правительственные часы.

2. Правительственный час проводится по решению Бюро Курултая постоянными комитетами и может проводиться в открытой и закрытой формах.

3. Вопросы повестки дня правительственного часа определяются Бюро Курултая по предложению постоянных комитетов Курултая.

Оппозиция в Курултае вправе определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.

4. Правительственный час не проводится во время заседаний Курултая.

5. Порядок проведения правительственного часа устанавливается Регламентом Курултая.

Глава 3. АКТЫ КУРУЛТАЯ

Статья 17. Акты Курултая

1. Курултай в соответствии с Конституцией Республики Казахстан принимает законы, в том числе конституционные, которые регулируют важнейшие общественные отношения.

По иным вопросам своей компетенции Курултай издает постановления.

2. Законы и постановления Курултая имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

3. Законы и постановления Курултая не должны противоречить Конституции Республики Казахстан. Постановления Курултая не должны противоречить законам.

4. Курултай вправе по вопросам своей компетенции принимать обращения, декларации и заявления, не носящие законодательного характера. Порядок их принятия устанавливается Регламентом Курултая.

Статья 18. Регламент Курултая

1. Регламент Курултая устанавливает:

1) организацию деятельности Курултая;

2) порядок формирования и организацию деятельности координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов Курултая;

3) порядок создания и организацию деятельности депутатских объединений, в том числе фракций политических партий, а также большинства и оппозиции в Курултае;

4) условия и порядок проведения заседаний Курултая;

5) порядок проведения слушаний и правительственных часов;

6) порядок реализации права законодательной инициативы;

7) правила законотворческого процесса в Курултае и порядок обсуждения проектов законов в рабочих органах Курултая;

8) порядок осуществления депутатами и должностными лицами Курултая своих полномочий.

2. Регламент Курултая утверждается постановлением Курултая.

3. Любое собрание депутатов Курултая, которое, имея целью осуществление его конституционных полномочий, проводится без соблюдения Регламента Курултая, является незаконным. Акты, принятые таким собранием, недействительны.

Глава 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В КУРУЛТАЕ

Статья 19. Законодательная инициатива

1. Законодательной инициативой является официальное внесение субъектом права законодательной инициативы текста проекта закона, обязательного к рассмотрению Курултаем.

2. Право законодательной инициативы реализуется исключительно

в Курултае и принадлежит:

1) Президенту Республики Казахстан, который вносит проект закона специальным посланием;

2) депутатам Курултая, которые вносят проект закона представлением;

3) Правительству, которое вносит проект закона постановлением;

4) Қазақстан Халық Кеңесі, который вносит проект закона решением.

3. Проекты законов, внесенные в Курултай, постановлением Бюро Курултая направляются для рассмотрения в соответствующие комитеты и могут быть рассмотрены на заседании Курултая лишь при наличии по ним заключений постоянных комитетов Курултая.

4. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены только при наличии положительного заключения Правительства. Для проектов законов, вносимых в Курултай в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, наличие такого заключения не требуется.

5. Вопросы, связанные с порядком реализации права законодательной инициативы и не урегулированные настоящим Конституционным законом, решаются Регламентом Курултая.

Статья 20. Компетенция Курултая по принятию законов

Курултай вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:

1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц;

2) режима собственности и иных вещных прав;

3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы;

4) налогообложения, установления или отмены сборов и других обязательных платежей;

5) республиканского бюджета, вопросов о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи;

6) вопросов судоустройства и судопроизводства;

7) вопросов амнистии;

8) образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения;

9) приватизации предприятий и их имущества;

10) охраны окружающей среды;

11) административно-территориального устройства Республики Казахстан;

12) обеспечения обороны и безопасности государства;

13) государственных символов Республики Казахстан;

14) ратификации международных договоров и их денонсации;

15) государственных наград, почетных званий;

16) иных вопросов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

Статья 21. Очередность и сроки рассмотрения

Курултаем проектов законов

1. Очередность и сроки рассмотрения Курултаем проектов законов определяются Бюро Курултая, а также в случаях, установленных Конституцией Республики Казахстан, – Президентом Республики Казахстан.

2. Президент Республики Казахстан вправе специальным посланием Курултаю определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающую, что соответствующие законопроекты должны быть приняты

в первоочередном порядке в течение двух месяцев. Порядок их рассмотрения определяется Регламентом Курултая.

3. Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению Курултаем немедленно.

В случае внесения в Курултай законопроектов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, Правительство вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 60 Конституции Республики Казахстан, которые действуют до вступления в силу принятых Курултаем законов или до отклонения Курултаем законопроектов.

Статья 22. Принятие конституционных законов, законов и постановлений Курултая

1. Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Республики Казахстан, большинством

не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Курултая.

2. Законы принимаются Курултаем большинством голосов от общего числа его депутатов, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Казахстан.

3. Постановления Курултая принимаются большинством голосов

от общего числа депутатов Курултая, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Казахстан.

4. Порядок разработки, представления, обсуждения, введения

в действие и опубликования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан регламентируется законом и Регламентом Курултая.

Статья 23. Представление законов на подпись

Президенту Республики Казахстан

1. Законы до их подписания Президентом Республики Казахстан предварительно скрепляются подписями Председателя Курултая

и Премьер-Министра, на которых возлагается ответственность за их соответствие Конституции и законам Республики Казахстан.

2. Законы, принятые Курултаем, в течение десяти дней представляются на подпись Президенту Республики Казахстан в порядке, установленном Регламентом Курултая.

3. Президент Республики Казахстан подписывает представленный Курултаем закон в течение одного месяца, обнародует закон либо возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования.

Месячный срок для подписания законов Президентом Республики Казахстан исчисляется со дня получения Президентом Республики Казахстан закона и заканчивается в соответствующий день (число) следующего месяца. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Невозвращенный в течение названного в части первой настоящего пункта срока закон считается подписанным.

4. Если сессия Курултая закрывается до истечения срока, в течение которого закон может быть возвращен Президентом Республики Казахстан, закон возвращается в первый день очередной сессии Курултая.

5. Законы, в том числе конституционные, вступают в силу после их подписания Президентом Республики Казахстан.

Статья 24. Рассмотрение Курултаем возражений Президента Республики Казахстан

1. Возвращенные с возражениями Президента Республики Казахстан закон или отдельные его статьи после выработки заключения соответствующим постоянным комитетом Курултая выносятся на заседание Курултая для принятия решения.

2. Повторное обсуждение и голосование по закону или отдельным его статьям, вызвавшим возражения Президента Республики Казахстан, проводятся в месячный срок, который начинается со дня направления возражений и заканчивается в соответствующий день (число) следующего месяца. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Месячный срок прерывается, если он по времени не совпадает с сессионным периодом работы Курултая, установленным пунктом 3 статьи 58 Конституции Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом

4 статьи 58 и пунктами 2 и 4 статьи 60 Конституции Республики Казахстан. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений Президента Республики Казахстан.

3. В ходе рассмотрения возражений в Курултае Президент Республики Казахстан вправе с учетом предложений депутатов изменить предложенную им в возражениях редакцию закона в целом либо отдельных его статей.

4. При повторном обсуждении и голосовании по закону или отдельным его статьям на заседании Курултая голосование проводится по закону в целом, если возражения Президента Республики Казахстан вызвал закон в целом, либо по отдельным его статьям, вызвавшим возражения Президента.

5. Если Курултай по конституционному закону или отдельным его статьям большинством в три четверти голосов от общего числа депутатов, а по закону или отдельным его статьям большинством

в две трети голосов от общего числа депутатов преодолеет возражения Президента Республики Казахстан, Президент в течение одного месяца подписывает конституционный закон или закон.

6. Если возражения Президента Республики Казахстан не преодолены, конституционный закон или закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной Президентом.

Статья 25. Отклонение законопроектов

1. Курултай вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Проект закона может быть отклонен на любой из стадий его рассмотрения. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

2. В связи с непринятием внесенного Правительством проекта закона Премьер-Министр вправе поставить на заседании Курултая вопрос о доверии Правительству. Голосование по этому вопросу проводится не ранее чем через сорок восемь часов с момента постановки вопроса о доверии. Если предложение о вотуме недоверия не наберет большинства голосов от общего числа депутатов Курултая, проект закона считается принятым без голосования. Однако Правительство не может пользоваться этим правом более двух раз в год.

Под периодом времени «год» применительно к части первой настоящего пункта следует понимать текущий год (с 1 января по 31 декабря).

Статья 26. Отзыв законопроектов

Президент Республики Казахстан, депутаты Курултая, Правительство и Қазақстан Халық Кеңесі вправе отозвать из Курултая проект закона, внесенный ими в порядке законодательной инициативы, на любой стадии

его рассмотрения.

Порядок отзыва законопроекта определяется Регламентом Курултая.

Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КУРУЛТАЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДАЧЕ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОГЛАСИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ИЗБРАНИЮ И ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА, А ТАКЖЕ ЛИШЕНИЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА

Статья 27. Дача Президенту Республики Казахстан согласия

Курултая на назначение на должности должностных лиц Республики Казахстан

1. Перечень должностных лиц Республики Казахстан, назначаемых

на должности Президентом Республики Казахстан с согласия Курултая, определяется Конституцией Республики Казахстан.

2. Президент Республики Казахстан для получения согласия Курултая на назначение на должности Вице-Президента, Премьер-Министра, судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан вносит в Курултай письменные представления, на основании которых принимается решение

о включении соответствующего вопроса в повестку дня ближайшего заседания Курултая.

Кандидатура Премьер-Министра Республики Казахстан вносится Президентом Республики Казахстан после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Курултае.

3. Согласие Курултая на назначение на должности должностных лиц Республики Казахстан, указанных в пункте 2 настоящей статьи, дается на заседании Курултая большинством голосов от общего числа депутатов.

При рассмотрении вопроса о даче согласия на назначение на должности на заседании Курултая кандидатуры представляет Президент Республики Казахстан или уполномоченное им должностное лицо.

4. Кандидатуры на должности судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты

до рассмотрения на заседании Курултая подлежат обсуждению на заседании соответствующего постоянного комитета Курултая, определяемого решением Бюро Курултая. По итогам обсуждения комитет выносит заключение, оглашаемое на заседании Курултая.

5. В случае, если Курултай принял решение об отказе в даче согласия на назначение на должности предложенных Президентом кандидатур, Президент вносит в Курултай письменные представления на тех же лиц или на новые кандидатуры.

Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на должности

Вице-Президента, Премьер-Министра, судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 62 Конституции Республики Казахстан.

6. Решение Курултая по кандидатурам должностных лиц Республики Казахстан, назначаемых на должности Президентом Республики Казахстан с согласия Курултая, принимается отдельно по каждой кандидатуре путем открытого голосования, если Курултай не определит иной порядок голосования, и оформляется постановлением.

Решение Курултая об отказе в даче согласия на назначение

на должности представленных Президентом Республики Казахстан кандидатур должно содержать развернутую мотивировку причин отклонения.

Статья 28. Избрание и освобождение от должностей судей Верховного Суда Республики Казахстан

1. Курултай по представлению Президента Республики Казахстан, основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, избирает и освобождает от должностей судей Верховного Суда Республики Казахстан на заседании Курултая большинством голосов от общего числа депутатов.

Президент Республики Казахстан вносит в Курултай письменные представления, на основании которых принимается решение о включении соответствующего вопроса в повестку дня ближайшего заседания Курултая.

2. Предложенные кандидатуры для избрания на должности и освобождения от должностей судей Верховного Суда Республики Казахстан до рассмотрения на заседании Курултая подлежат обсуждению на заседании соответствующего постоянного комитета Курултая, определяемого решением Бюро Курултая. По итогам обсуждения комитет выносит заключение, оглашаемое на заседании Курултая.

3. При рассмотрении вопроса на заседании Курултая кандидатуры представляет Президент Республики Казахстан или уполномоченное им должностное лицо.

4. В случае, если Курултай не принял решения об избрании

на должности судей Верховного Суда Республики Казахстан, Президент Республики Казахстан вносит в Курултай письменные представления на тех же лиц или на новые кандидатуры.

В случае, если Курултай не принял решения об освобождении

от должностей судей Верховного Суда Республики Казахстан, Президент Республики Казахстан вправе внести в Курултай повторное представление по данному вопросу.

5. Решение Курултая по избранию и освобождению от должностей судей Верховного Суда Республики Казахстан принимается большинством голосов от общего числа депутатов Курултая отдельно по каждой кандидатуре путем открытого голосования, если Курултай не определит иной порядок голосования, и оформляется постановлением.

Решение об отклонении представленных Президентом Республики Казахстан кандидатур для избрания или освобождения от должностей должно содержать развернутую мотивировку причин отклонения.

Статья 29. Лишение неприкосновенности судей

Конституционного Суда, судей Верховного Суда

1. Судьи Конституционного Суда, судьи Верховного Суда в течение срока своих полномочий не могут быть задержаны, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнуты домашнему аресту, приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия Курултая.

2. Для получения согласия на задержание, содержание под стражей, домашний арест, привод, применение мер административного взыскания, налагаемых в судебном порядке, привлечение к уголовной ответственности судьи Конституционного Суда, судьи Верховного Суда Генеральный Прокурор вносит представление в Курултай. Представление вносится перед ознакомлением судьи Конституционного Суда, судьи Верховного Суда

с постановлением о квалификации деяний подозреваемого, перед задержанием, обращением в суд с ходатайством о санкционировании его содержания под стражей, домашним арестом, приводом, а также направлением дела об административном правонарушении в суд.

Представление Генерального Прокурора рассматривается не позднее чем в двухнедельный срок со дня его поступления, и Курултай вправе потребовать от соответствующих должностных лиц предоставления дополнительной информации. Курултай принимает мотивированное решение и в течение трех рабочих дней направляет его Генеральному Прокурору и руководителю государственного органа, осуществляющего дознание и предварительное расследование. Судья Конституционного Суда, судья Верховного Суда вправе участвовать в рассмотрении Курултаем вопроса о его неприкосновенности.

3. После регистрации повода к началу досудебного расследования в Едином реестре досудебных расследований досудебное расследование может быть продолжено только с согласия Генерального Прокурора.

В случаях, когда судья Конституционного Суда, судья Верховного Суда задержан на месте преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, досудебное расследование в отношении его может быть продолжено до получения согласия Генерального Прокурора, но с обязательным его уведомлением в течение суток.

Надзор за соблюдением законности в ходе расследования дела осуществляется Генеральным Прокурором.

Глава 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУРУЛТАЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Статья 30. Проведение консультаций с Курултаем

по кандидатурам для назначения

на должности членов Правительства

1. По кандидатурам, представляемым Премьер-Министром Президенту Республики Казахстан для назначения на должности членов Правительства, проводятся консультации с Курултаем в его соответствующих постоянных комитетах.

2. При проведении консультаций на заседании постоянного комитета кандидатуры для назначения на должности представляет Премьер-Министр или уполномоченное им должностное лицо.

3. По итогам консультаций постоянный комитет выносит заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре, носящее рекомендательный характер.

Статья 31. Отчеты членов Правительства по вопросам их деятельности

Курултай вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая заслушивать отчеты членов Правительства по вопросам их деятельности.

По итогам заслушивания отчета членов Правительства Курултай большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов вправе принимать решение об обращении к Президенту Республики Казахстан об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики Казахстан. В этом случае Президент Республики Казахстан освобождает от должности члена Правительства.

Статья 32. Доклад Премьер-Министра о деятельности Правительства

Курултай заслушивает доклад Премьер-Министра об основных направлениях деятельности Правительства и всех его важнейших решениях на заседании Курултая.

Статья 33. Выражение вотума недоверия Правительству

1. Курултай по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов вправе большинством голосов от общего числа депутатов Курултая выразить вотум недоверия Правительству.

2. Неутверждение Курултаем отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета означает выражение Курултаем вотума недоверия Правительству.

3. В связи с непринятием внесенного Правительством проекта закона Премьер-Министр вправе поставить на заседании Курултая вопрос о доверии Правительству.

Статья 34. Заключение Правительства на законопроекты и поправки депутатов Курултая

Проекты законов, инициируемые депутатами Курултая и требующие положительного заключения Правительства в соответствии с пунктом 6

статьи 60 Конституции Республики Казахстан, направляются на заключение Правительства до их официального внесения в Курултай.

Поправки депутатов к законопроектам, находящимся на рассмотрении Курултая, предусматривающие сокращение государственных доходов

или увеличение государственных расходов, могут быть внесены только

при наличии положительного заключения Правительства.

Срок представления заключений Правительства не может превышать три месяца.

Глава 7. ПОЛНОМОЧИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ КУРУЛТАЯ

Статья 35. Постоянные комитеты Курултая

1. Постоянные комитеты образуются на заседании Курултая из числа депутатов на первой сессии Курултая.

Количество комитетов и их наименования определяются

по предложению депутатов. Количество комитетов не должно превышать восьми.

2. Председатель Курултая и его заместители не могут входить в состав постоянных комитетов Курултая.

Депутат Курултая может быть членом только одного комитета.

Постоянные комитеты формируются с учетом представительства фракций политических партий.

3. Направления деятельности постоянных комитетов определяются Бюро Курултая.

4. Вопросы, связанные с порядком формирования и организацией деятельности постоянных комитетов и не урегулированные настоящим Конституционным законом, решаются Регламентом Курултая.

Статья 36. Председатели постоянных комитетов

1. Работой постоянного комитета руководит его председатель.

2. Председатели постоянных комитетов избираются на заседании Курултая большинством голосов от общего числа депутатов Курултая путем открытого голосования, если Курултай не определит иной порядок голосования. Решение принимается отдельно по каждой кандидатуре

и оформляется постановлением.

Кандидатуры на должности председателей комитетов выдвигаются депутатами.

Оппозиция в Курултае вправе выдвигать из числа своих депутатов кандидатуры на должности председателей комитетов.

Председатель одного из комитетов Курултая избирается из числа депутатов, выдвинутых от оппозиции в Курултае, в порядке, предусмотренном частью первой настоящего пункта.

3. Председатель постоянного комитета может быть отозван

от должности большинством голосов от общего числа депутатов Курултая

по инициативе не менее двух третей от общего числа членов комитета.

Председатель комитета вправе подать на имя Председателя Курултая заявление об освобождении от должности, которое считается принятым, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов Курултая.

4. Председатель постоянного комитета имеет одного заместителя, избираемого на заседании комитета из числа его членов большинством голосов от общего числа членов комитета путем открытого голосования.

Кандидатура на должность заместителя председателя комитета выдвигается членами комитета.

Оппозиция в Курултае вправе выдвигать из числа своих депутатов кандидатуры на должности заместителей председателей комитетов.

Заместители председателей двух комитетов Курултая избираются

из числа депутатов, выдвинутых от оппозиции в Курултае, в порядке, предусмотренном частью первой настоящего пункта.

Заместитель председателя комитета решает вопросы внутренней организации работы комитета, по уполномочию председателя комитета ведет заседания комитета, а также исполняет обязанности председателя комитета

в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.

Заместитель председателя комитета может быть отозван от должности большинством голосов от общего числа членов комитета по предложению председателя комитета или членов комитета.

Заместитель председателя комитета вправе подать на имя председателя комитета заявление об освобождении от должности, которое считается принятым, если за это проголосовало большинство членов комитета.

5. Председатель и заместители постоянных комитетов, избранные

из числа депутатов, выдвинутых от оппозиции в Курултае, избираются

в разные комитеты Курултая.

Статья 37. Полномочия постоянных комитетов

1. Для реализации полномочий по ведению законопроектной работы постоянный комитет Курултая:

1) дает заключения на проекты законов;

2) по поручению Бюро Курултая выступает головным

по законопроекту, обобщает поправки депутатов и постоянных комитетов;

3) для рассмотрения законопроекта, по которому выступает головным, вправе создавать рабочую группу и привлекать в ее состав инициаторов законопроекта, депутатов, представителей государственных органов, общественных объединений, субъектов предпринимательства, ученых и специалистов;

4) вносит предложение в Бюро Курултая о рассмотрении законопроекта на заседании Курултая;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

2. Постоянный комитет по решению Бюро Курултая осуществляет подготовку проведения слушаний, а также проводит правительственные часы.

3. Курултай или его Бюро может определить постоянный комитет головным для предварительного рассмотрения и подготовки иных вопросов, отнесенных к компетенции Курултая.

4. Постоянные комитеты по вопросам своей компетенции свободны в выборе форм и методов деятельности.

Статья 38. Заседания постоянных комитетов

1. Заседания постоянных комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

На заседаниях постоянного комитета председательствует председатель постоянного комитета или заместитель председателя комитета.

Заседания комитетов правомочны при наличии не менее двух третей от общего числа их членов.

Заседания комитетов созывает председатель комитета по своей инициативе или по предложению членов комитета.

2. Заседания постоянных комитетов являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом Курултая, могут проводиться закрытые заседания.

Президент Республики Казахстан, Вице-Президент, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель Қазақстан Халық Кеңесі, Председатель Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности, Председатель и члены Высшей аудиторской палаты, руководители Администрации Президента Республики Казахстан и Аппарата Правительства Республики Казахстан, представители Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан в Курултае имеют право присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых заседаниях комитетов и быть выслушанными.

3. Представители средств массовой информации могут присутствовать на открытых заседаниях комитетов при условии их аккредитации в Курултае.

Статья 39. Комиссии Курултая

1. Комиссии Курултая образуются на заседании Курултая.

2. В целях осуществления полномочий Курултая, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, Курултай образует специальные комиссии.

В целях осуществления полномочий Курултая, предусмотренных подпунктами 17) и 18) статьи 56 Конституции Республики Казахстан, Курултай образует временные комиссии.

3. Деятельность комиссий носит временный характер и ограничивается кругом вопросов, вынесенных на их рассмотрение.

В постановлении Курултая об образовании комиссии определяются

ее задачи, состав и срок деятельности.

4. Работой комиссии руководит ее председатель, избираемый

на заседании Курултая большинством голосов от общего числа депутатов Курултая путем открытого голосования, если Курултай не определит иной порядок голосования.

5. Вопросы, связанные с порядком формирования и организацией деятельности комиссий и не урегулированные настоящим Конституционным законом, решаются Регламентом Курултая.

Глава 8. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В КУРУЛТАЕ

Статья 40. Виды депутатских объединений

1. Депутаты Курултая вправе создавать депутатские объединения

в виде фракций политических партий и депутатских групп.

Полномочия, организация и деятельность фракций политических партий и депутатских групп, обеспечение их работы определяются Регламентом Курултая.

2. Регистрация фракций политических партий и депутатских групп осуществляется в Бюро Курултая.

Статья 41. Фракция политической партии

1. Фракция политической партии – организованная группа депутатов Курултая, представляющих политическую партию, которая в целях выражения интересов соответствующей политической партии создается

в Курултае.

В Курултае может быть создана только одна фракция от каждой политической партии.

2. Руководителям фракций политических партий, а в случае их отсутствия либо по их уполномочию представителям фракций политических партий гарантируется право выступления на заседаниях Курултая, постоянных комитетов, рабочих групп, слушаниях и иных мероприятиях.

Статья 42. Депутатская группа

Депутатская группа – объединение депутатов для совместного осуществления своих полномочий.

В составе депутатской группы должно быть не менее пятнадцати депутатов Курултая.

Статья 43. Большинство и оппозиция в Курултае

1. Большинство в Курултае – политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов в Курултае.

2. Оппозиция в Курултае – политическая партия или политические партии, представленные в Курултае и не входящие в большинство в Курултае, выступающие, как правило, с иной, чем большинство, позицией по социально-экономическим и (или) общественно-политическим вопросам.

Оппозиция в Курултае по отдельным вопросам может поддерживать партию большинства в Курултае.

Принадлежность к оппозиции в Курултае указывается фракцией политической партии при регистрации.

Глава 9. СТАТУС ДЕПУТАТОВ КУРУЛТАЯ

Статья 44. Депутат Курултая

1. Полномочия депутата Курултая начинаются с момента его регистрации в качестве депутата Курултая Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.

Депутаты приносят народу Казахстана следующую присягу: «Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и Независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата».

Принятие присяги осуществляется Президентом Республики Казахстан в порядке, им определяемом.

2. Депутат Курултая не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Нарушение этих требований влечет за собой прекращение полномочий депутата по представлению Центральной избирательной комиссии.

3. Полномочия депутата Курултая прекращаются в случаях подачи

в отставку, его смерти, признания депутата по вступившему в законную силу решению суда недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим, отзыва депутата по решению руководящего органа политической партии

и иных случаях, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан

и настоящим Конституционным законом.

4. Депутат Курултая лишается своего мандата при:

1) выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана;

2) вступлении в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;

3) прекращении гражданства Республики Казахстан.

4) выходе или исключении из политической партии, от которой

он избран;

5) прекращении деятельности политической партии, от которой

он избран.

5. При прекращении полномочий депутата Курултая в случае подачи

в отставку, а также при лишении его мандата по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 3) пункта 4 настоящей статьи, Центральной избирательной комиссией принимается постановление,

в котором констатируется факт наступления оснований, влекущих прекращение полномочий депутата Курултая, и принимается решение

о внесении в Курултай представления о досрочном прекращении полномочий депутата Курултая.

На основании представления Центральной избирательной комиссии Курултай прекращает полномочия соответствующего депутата Курултая.

6. При прекращении полномочий депутата Курултая в случаях его смерти, признания по вступившему в законную силу решению суда недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим, отзыва депутата

по решению руководящего органа политической партии, а также при лишении его мандата по основаниям, предусмотренным подпунктами 4) и 5) пункта 4 настоящей статьи, Центральной избирательной комиссией принимается постановление, констатирующее факт утраты соответствующим лицом полномочий депутата Курултая.

7. Полномочия депутатов Курултая прекращаются в случае роспуска Курултая.

Статья 45. Депутатское удостоверение и нагрудный знак депутата

1. Депутат Курултая имеет депутатское удостоверение и нагрудный знак депутата, которые выдаются ему Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан после регистрации в качестве избранного депутата.

Депутатским удостоверением и нагрудным знаком депутат пользуется в течение срока своих полномочий.

2. Положения о депутатском удостоверении и нагрудном знаке депутата Курултая, их образцы и описание утверждаются Центральной избирательной комиссией.

Статья 46. Полномочия депутата Курултая

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на сессиях Курултая и заседаниях его органов, в состав которых он входит.

2. Депутат Курултая вправе:

1) избирать и быть избранным в координационный и рабочие органы Курултая;

2) вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Курултая, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

3) высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются и освобождаются от должностей Курултаем,

либо согласие на назначение которых дается Курултаем;

4) вносить в Бюро Курултая предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на заседаниях Курултая, а в случае непринятия его предложений – вносить их на рассмотрение заседаний Курултая;

5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях координационного и рабочих органов Курултая;

6) вносить предложения о заслушивании на сессии Курултая отчета или информации должностных лиц, подотчетных Курултаю;

7) обращаться с депутатскими запросами;

8) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании;

9) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;

10) вносить поправки к проектам законов;

11) вносить предложения к проектам постановлений и иных актов, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 настоящего Конституционного закона;

12) знакомить депутатов Курултая с обращениями граждан, имеющими общественное значение;

13) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах заседаний Курултая;

14) осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

Статья 47. Участие депутата в работе Курултая

1. Депутат Курултая обязан принимать участие в работе Курултая и его координационного и рабочих органов, в составе которых он состоит.

Голосование в Курултае осуществляется депутатом лично.

2. Председатель Курултая либо соответственно руководитель рабочего органа, членом которого является депутат, в сроки, установленные Регламентом Курултая, сообщает депутату о времени и месте проведения заседаний Курултая, заседаний координационного и рабочих органов Курултая, а также о вопросах, вносимых на их рассмотрение, представляет ему необходимые материалы по этим вопросам.

3. В случае невозможности прибыть на заседание депутат заблаговременно сообщает об этом Председателю Курултая либо соответственно руководителю рабочего органа Курултая.

4. Отсутствие депутата без уважительных причин на заседаниях Курултая и его координационного и рабочих органов более трех раз, как и передача права голоса, влечет за собой применение к депутату установленных настоящим Конституционным законом мер взыскания.

5. Депутат, входящий в состав координационного и рабочих органов Курултая, вправе вносить любые вопросы и предложения на их рассмотрение, участвовать в подготовке вопросов к рассмотрению, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации проведения в жизнь принятых решений, контроле за их выполнением.

Депутат, не согласный с решением координационного и рабочих органов Курултая, в состав которых он входит, вправе изложить свою точку зрения на заседании Курултая либо сообщить о ней в письменном виде председательствующему.

6. Депутат, не входящий в состав координационного и рабочих органов Курултая, может участвовать на заседаниях указанных органов, вносить предложения, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решений с правом совещательного голоса.

В случае несогласия с решением координационного и рабочих органов Курултая депутат может внести свои предложения в качестве поправок

к законопроекту, проекту постановления. Поправки, внесенные депутатом, рассматриваются на заседании Курултая, и по ним проводится голосование.

Статья 48. Депутатские запросы и вопросы

1. Депутатский запрос является официально обращенным на заседании Курултая требованием депутата к должностным лицам государственных органов дать на сессии Курултая обоснованное разъяснение или изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого органа или должностного лица.

2. Депутат Курултая имеет право обратиться с запросом

к Премьер-Министру и членам Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной избирательной комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности, Председателю и членам Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, акимам столицы, областей и городов республиканского значения.

Запрос, обращенный к Генеральному Прокурору либо первым руководителям правоохранительных и специальных государственных органов, не может касаться вопросов, связанных с осуществлением функций уголовного преследования.

Рассмотрение запросов, обращенных к Председателю Комитета национальной безопасности, проводится на закрытых заседаниях Курултая.

3. Запрос подлежит оглашению на заседании Курултая.

В запросе депутат указывает должностное лицо, к которому он обращается, и форму ожидаемого ответа.

4. Должностные лица, к которым обращен запрос, обязаны дать по нему ответ в порядке, предусмотренном Регламентом Курултая. Ответ на запрос представляется в срок не более одного месяца.

5. По требованию депутата ответ на запрос оглашается должностным лицом на заседании Курултая. По ответу на запрос могут быть открыты прения.

При необходимости по ответу на запрос и результатам его обсуждения принимается постановление Курултая. Запрос и ответ на него могут быть опубликованы в средствах массовой информации.

6. Депутаты вправе на заседании Курултая обращаться с устными вопросами к Премьер-Министру и членам Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной избирательной комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности, Председателю и членам Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Статья 49. Право депутата Курултая на безотлагательный прием должностными лицами

1. По вопросам депутатской деятельности депутат Курултая пользуется правом беспрепятственного посещения государственных органов, общественных объединений, государственных организаций, а также правом безотлагательного приема их руководителями и другими должностными лицами.

2. Порядок посещения депутатом организаций, деятельность которых связана с государственными секретами, устанавливается законом.

Статья 50. Информационное обеспечение деятельности депутатов Курултая

1. Аппарат Курултая обеспечивает депутата актами, принятыми Курултаем, его координационным и рабочими органами, а также официально распространяемыми информационными и справочными материалами.

2. Государственные органы и организации, их должностные лица оказывают депутату консультативную помощь по вопросам, возникающим в его депутатской деятельности.

Статья 51. Материальное, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности депутатов Курултая

1. Заработная плата депутатам Курултая устанавливается в порядке, предусмотренном подпунктом 8) статьи 65 Конституции Республики Казахстан.

2. Депутатам в период между очередными сессиями Курултая предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью тридцать календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов.

3. Депутатам, проживающим вне столицы Республики Казахстан, на срок их полномочий предоставляется на условиях безвозмездного пользования из государственного жилищного фонда и по нормам, установленным законодательством Республики Казахстан, благоустроенное и меблированное жилье.

4. Для поддержания взаимоотношений депутатов Курултая со своими избирателями, систематического информирования их о деятельности Курултая, выполнения поручений Курултая, его координационного и рабочих органов каждому депутату предоставляется право:

1) внеочередного приобретения транспортных проездных документов;

2) выезда в командировки по территории Республики Казахстан.

При этом командировочные расходы возмещаются из средств, выделяемых

в порядке, предусмотренном подпунктом 8) статьи 65 Конституции Республики Казахстан.

5. В случае командирования депутата для выполнения поручений Курултая, его координационного и рабочих органов ему оплачиваются командировочные расходы по нормам, установленным законодательством Республики Казахстан.

6. Обслуживание депутатов Курултая автомобильным транспортом

в пределах столицы Республики Казахстан, их лечебно-оздоровительное и санаторно-курортное обслуживание осуществляются в порядке, установленном Президентом Республики Казахстан.

7. Депутату Курултая по истечении срока его полномочий, а также

в случае подачи в отставку или роспуска Курултая и до момента его трудоустройства или достижения пенсионного возраста ежемесячно выплачивается пособие в размере его среднемесячной заработной платы, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий или удовлетворения заявления об отставке.

Статья 52. Гарантии осуществления полномочий депутата Курултая

1. Воздействие в какой бы то ни было форме на депутата или его близких родственников с целью воспрепятствования исполнению депутатских обязанностей влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Должностные лица государственных органов и общественных объединений, органов местного самоуправления, организаций,

не выполняющие своих обязанностей перед депутатом, предоставляющие

ему заведомо ложную информацию, нарушающие гарантии депутатской деятельности, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 53. Депутатская неприкосновенность

1. Депутат Курултая в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Курултая.

2. Для получения согласия на задержание, содержание под стражей, домашний арест, привод, применение мер административного взыскания, налагаемых в судебном порядке, привлечение к уголовной ответственности депутата Генеральный Прокурор вносит представление в Курултай, которое направляется Курултаем в Центральную избирательную комиссию для подготовки его рассмотрения на заседании Курултая. Представление вносится перед ознакомлением депутата с постановлением о квалификации деяний подозреваемого, перед задержанием, обращением в суд с ходатайством

о санкционировании его содержания под стражей, домашним арестом, приводом, а также направлением дела об административном правонарушении в суд.

Представление Генерального Прокурора и заключение Центральной избирательной комиссии рассматриваются не позднее чем в двухнедельный срок со дня их поступления, и Курултай вправе потребовать

от соответствующих должностных лиц предоставления дополнительной информации. Курултай принимает мотивированное решение и в течение трех рабочих дней направляет его Генеральному Прокурору и руководителю государственного органа, осуществляющего дознание и предварительное расследование. Депутат вправе участвовать в рассмотрении Курултаем вопроса о его неприкосновенности.

3. После регистрации повода к началу досудебного расследования

в Едином реестре досудебных расследований досудебное расследование может быть продолжено только с согласия Генерального Прокурора.

В случаях, когда депутат Курултая задержан на месте преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, досудебное расследование в отношении его может

быть продолжено до получения согласия Генерального Прокурора,

но с обязательным его уведомлением в течение суток.

Надзор за соблюдением законности в ходе расследования дела осуществляется Генеральным Прокурором.

4. Центральная избирательная комиссия запрашивает

в соответствующем суде, принявшем решение по делу, информацию

о результатах рассмотрения дела по обвинению депутата Курултая и в случае вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора вносит представление в Курултай о лишении депутатского мандата.

Статья 54. Меры взыскания, которые могут быть применены к депутату

1. В случае отсутствия депутата без уважительных причин на заседаниях Курултая, его координационного и рабочих органов более трех раз ему отказывается в выплате заработной платы за дни отсутствия.

В случае отсутствия депутата без уважительных причин на заседаниях Курултая, его координационного и рабочих органов более одного месяца депутату на срок отсутствия отказывается:

1) в выплате заработной платы;

2) во внеочередном приобретении транспортных проездных документов;

3) в выезде в командировки;

4) в возмещении командировочных расходов;

5) в обслуживании автомобильным транспортом;

6) в лечебно-оздоровительном и санаторно-курортном обслуживании.

Решение об этом при отсутствии депутата на заседании Курултая принимается Председателем Курултая, а при отсутствии на заседаниях органов Курултая – Бюро Курултая.

2. При передаче депутатом своего голоса ему решением Бюро Курултая отказывается в выплате заработной платы за день, в который была допущена передача голоса, а при повторной передаче голоса – в выплате месячной заработной платы.

3. В случае нарушения правил депутатской этики, установленных настоящим Конституционным законом, решением Председателя Курултая

к депутату могут быть применены следующие меры взыскания:

1) порицание;

2) понуждение к принесению публичного извинения;

3) лишение слова в течение одного заседания Курултая;

4) лишение слова в течение трех заседаний Курултая;

5) удаление из зала заседаний на время одного заседания Курултая;

6) удаление из зала заседаний на время трех заседаний Курултая;

7) лишение однодневной заработной платы.

4. Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам указанных мер, осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан. Контроль за явкой депутатов на заседания Курултая, его координационного и рабочих органов, а также недопустимостью передачи депутатом своего голоса осуществляется членами Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

5. Вопрос о применении к депутатам Курултая предусмотренных настоящей статьей мер взыскания может быть инициирован фракциями политических партий, представленных в Курултае, в состав которых входят депутаты.

Глава 10. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА

Статья 55. Правила депутатской этики

1. Правила депутатской этики депутатов Курултая определяют нормы поведения, которыми они должны руководствоваться как при осуществлении, так и вне депутатских полномочий:

1) относиться с уважением друг к другу и всем другим лицам, участвующим в работе Курултая, его координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов, депутатских объединений;

2) не употреблять в своих выступлениях необоснованные обвинения, грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц;

3) не призывать к незаконным и насильственным действиям;

4) не препятствовать нормальной работе Курултая, его координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов, депутатских объединений;

5) не использовать выступление на заседаниях Курултая,

его координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов

для личных и иных обращений, не связанных с осуществлением депутатских полномочий;

6) не прерывать выступающего;

7) не комментировать выступления других;

8) не допускать оскорбительных жестов, угроз и оскорблений действиями.

2. Депутат обязан использовать информацию, составляющую государственную и иную охраняемую законом тайну, строго соблюдая установленный порядок хранения таких тайн.

Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны при осуществлении депутатских полномочий, если эти сведения

касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях Курултая, его координационного и рабочих органов.

3. Депутат обязан использовать депутатские бланки только для официальных запросов, писем, документов и подписывать их собственноручно.

4. Депутат, не имеющий специальных полномочий на представительство Курултая, может вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами других государств только от своего имени.

При этом депутат обязан защищать интересы Республики Казахстан, права, свободы и интересы ее граждан, не причинять своими действиями ущерба интересам Республики Казахстан, а равно не нарушать законы других государств, уважать национальные традиции и обычаи населяющих их народов.

5. Депутат в масс-медиа, на пресс-конференциях, митингах, в других публичных выступлениях или заявлениях обязан использовать только достоверные и проверенные факты, не допускать дезориентирующих общественное мнение утверждений, не употреблять выражений, унижающих честь и достоинство человека.

В случае умышленного или неосторожного употребления

в критических выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов долг депутата публично принести извинение тем организациям, органам и лицам, чьи интересы и честь пострадали при этом.

6. К депутату, нарушившему правила депутатской этики, применяются меры взыскания в соответствии с настоящим Конституционным законом.

Статья 56. Совет по депутатской этике

1. Для выработки предложений по применению мер взыскания к депутатам в случае нарушения ими правил депутатской этики

при Председателе Курултая создается совещательный орган – Совет по депутатской этике.

2. Совет по депутатской этике в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

3. Совет по депутатской этике:

1) осуществляет мониторинг интервью, статей и других публичных выступлений депутатов в масс-медиа и на онлайн-платформах на предмет наличия признаков нарушения правил депутатской этики;

2) рассматривает жалобы физических и юридических лиц на поведение депутатов;

3) взаимодействует с должностными лицами государственных органов по вопросам соблюдения депутатами правил депутатской этики;

4) проводит профилактическую и разъяснительную работу

с депутатами в целях недопущения фактов нарушения правил депутатской этики;

5) указывает депутату на недопустимость нарушения правил депутатской этики;

6) вносит рекомендации Председателю Курултая о передаче материалов в Центральную избирательную комиссию;

7) вносит предложения Председателю Курултая по применению мер взыскания к депутатам в случае нарушения ими правил депутатской этики;

8) соблюдает конфиденциальность полученной информации в ходе своей деятельности.

4. Заседания Совета по депутатской этике проводятся по мере необходимости. Решения Совета по депутатской этике носят рекомендательный характер.

5. Иные вопросы организации деятельности Совета по депутатской этике решаются Регламентом Курултая.

Глава 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРУЛТАЯ

Статья 57. Финансирование деятельности Курултая

Финансирование деятельности Курултая осуществляется из средств республиканского бюджета.

Статья 58. Аппарат Курултая

1. Организационное, правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Курултая как высшего представительного органа Республики Казахстан осуществляет его Аппарат.

2. Штатная численность Аппарата Курултая определяется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Структура Аппарата Курултая определяется Бюро Курултая.

3. Деятельность Аппарата Курултая осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

4. С истечением сроков полномочий Курултая, в случаях

роспуска Курултая и выборов нового состава депутатов высшего представительного органа деятельность государственных служащих

в Аппарате не прекращается.

5. Работники Аппарата Курултая по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Глава 12. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. Переходные положения

1. Курултай является правопреемником Парламента Республики Казахстан.

2. Проекты законов, внесенные в Мажилис Парламента Республики Казахстан до введения в действие настоящего Конституционного закона, рассматриваются Курултаем в соответствии с настоящим Конституционным законом и Регламентом Курултая.

3. Аппарат Курултая является правопреемником Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан продолжает свою деятельность до формирования Аппарата Курултая.

Статья 60. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2026 года.

2. Признать утратившими силу со дня введения в действие настоящего Конституционного закона:

1) Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября

1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»;

2) Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июня 2026 года

№ 297-VІIІ ЗРК