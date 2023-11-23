500 тысяч доз вакцины от кори доставили в Казахстан

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня в Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) в количестве 500 тысяч доз для проведения дополнительной массовой иммунизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Напомним, в Казахстане для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью приняты меры срочного реагирования. Министерство здравоохранения с 6 ноября начало дополнительную массовую иммунизацию.

В первую очередь ей подлежат дети в возрасте от 6 до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей от 2 до 5 лет, независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также казахстанцев до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.

В целом же, в соответствии с календарем профилактических прививок против кори, в плановом порядке в Казахстане прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12-15 месяцев, вторую – в 6 лет.

Минздрав закупил дополнительный объем вакцины против ККП – в целом более 1,5 млн доз.

«Прибывшую вакцину по разнарядке КСЭК оперативно направят в регионы страны с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи».

Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП) от Serum Institute of India. Производство этой вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания», – отметили в МЗ.

В этом году в Казахстане, как и во многих странах мира, отмечается неблагополучная эпидситуация по заболеваемости корью.

Корь является одной из контагиозных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Не болевшие корью и не привитые против нее остаются высоко восприимчивыми к ней в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте, предупредили в ведомстве.

Вчера сообщалось, что коечный фонд инфекционных стационаров Алматы по заболеваемости корью занят на 90,3%

#Минздрав #корь #вакцина #иммунизация

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