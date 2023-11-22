Корь в Алматы: коечный фонд занят на 90%

На 90,3% занят коечный фонд по заболеваемостью корью в Алматы. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По данным горздрава, на 22 ноября коечный фонд инфекционных стационаров Алматы по заболеваемости корью занят на 90,3%. В частности, в детской городской клинической инфекционной больнице развернуто 7 отделений для лечения больных корью на 280 коек (из них 12 в реанимационном отделении). В резерве имеются 40 коек. В случае нехватки коек, в этой больнице есть возможность развертывания еще дополнительно двух отделений на 21 и 84 коек.

В городской клинической инфекционной больнице имени С. Жекеновой (ГКИБ) развернуты койки на 120 мест, из них занято 108. При ухудшении эпидситуации по кори дополнительно будут развернуты койки в филиалах ГКИБ.

"Данный вопрос находится на постоянном контроле управления общественного здравоохранения Алматы. Напомним, по информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, заболеваемость регистрируется преимущественно среди непривитых. Специалисты санэпидслужбы и медработники проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия", – отметили в управздраве.

Резкий рост заболеваемости корью в стране, как сообщила замглавы комитета санэпидконтроля МЗ РК Зауре Ахметова, формируется за счет непривитых детей – это 84% от числа заболевших детей.

Поэтому 6 ноября в Казахстане стартовала дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте 6-11 месяцев и 29 дней.

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