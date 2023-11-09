Минздрав призывает принять участие в дополнительной иммунизации от кори

Общество, Здравоохранение
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Аманжолова Айман
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В Казахстане, как и во многих странах мира, сейчас отмечается неблагополучная ситуация с корью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: kazpravda.kz

Инфекция контагиозная, она быстро распространяется воздушно-капельным путем. За последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания.

В текущем году корью заразились более 13 тысяч человек. 83% из них – дети в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые.

На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию. Она продлится до конца января, вакцины для этого достаточно, отметила министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни», — призвала население Ажар Гиният.

Предупредила министр здравоохранения и о тяжелых последствиях инфекции.

«На сегодня специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения – только вакцинация. Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок», — заключила глава ведомства.

#корь #Гиният #вакцина #МинздравРК

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