500 тысяч путешественников в год

В рамках выставки был назначен представитель Kazakh Tourism по рынку Индии. Председатель данной национальной компании Кайрат Садвакасов вручил соответствующий сертификат руководителю компании Salvia Promoters Прашанту Чодри. Данная компания специализируется на продвижении рынков Цент­ральной Азии и России. В разные годы Salvia представляла ряд городов и стран нашего регио­на в качестве визового центра и офиса по продвижению.

– Для туризма Казахстана это новый шаг международного продвижения. Мы рады, что в Индии – одном из самых перспективных рынков выездного туризма в мире – будет свой представитель. Мы будем масштабировать данный опыт и на другие наши целевые рынки – отметил Кайрат Садвакасов.

Первой совместной активностью сторон стали участие в выставке SATTE и будущая организация приезда индийских тревел-журналистов в нашу страну в первой половине этого года. По прогнозам экспертов, индийский рынок выездного туризма к 2026 году достигнет более 50 млн человек. При этом Прашант Чодри отмечает, что потенциально к 2026 году Казахстан ежегодно может принимать до 500 тыс. индийских туристов.

В это же время в Астане состоял­ся Ι Республиканский форум гидов и экскурсоводов, который собрал ведущих специалистов туристской отрасли страны для обсуждения актуальных вопросов развития экс­курсионной дея­тельности. Здесь же состоялось чествование ветеранов туризма в рамках международного Дня гидов и экскурсоводов.

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что ведомством уделяется большое внимание регулированию дея­тельности гидов.

– Ведется последовательная работа по оцифровке реестра гидов. Мы видим огромный потенциал в использовании цифровых технологий для повышения качества и доступности наших услуг, – сказал он.

Организаторы и участники форума выразили надежду, что мероприятие станет ежегодным и будет способствовать повышению качества туристских услуг.