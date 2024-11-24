80-летие Казахской национальной консерватории: стартовал юбилейный марафон

Первым мероприятием в рамках марафона стал Вечер духовой музыки, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы стартовал юбилейный марафон, посвящённый её 80-летию.

Первым мероприятием в рамках марафона стал Вечер духовой музыки — настоящий праздник звука, на котором зрители погрузились в разнообразие жанров и стилей, от классики до современности в исполнении студенческих коллективов.

На сцене был представлен весь мир духовой музыки: ансамбли трубачей, утончённые флейтисты, яркие кларнетисты, гармоничный духовой квинтет и, конечно, могучий духовой оркестр. Каждое выступление — это отдельная история, пропитанная мастерством и вдохновением.

Специальным гостем концерта стал Квинтет деревянных духовых инструментов Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой под руководством лауреата государственной премии «Дарын» Калкамана Дюйсенбаева, который поздравил консерваторию с юбилеем и пожелал дальнейших успехов.

Юбилейный марафон будет до 3 декабря и завершится грандиозным гала-концертом на сцене Дворца Республики.

Публику ждут выступления звёздных коллективов, блистательных солистов и выдающихся выпускников консерватории.