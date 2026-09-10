В Алматы открылся второй пункт книговыдачи

Культура

Цель проекта – сделать книги доступнее для жителей и развивать культуру чтения

Фото: акимат Алматы

В ТЦ «Асыл» в мкр. Тастак открылся второй пункт книговыдачи городских библиотек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Проект реализуется по поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация». Цель проекта – сделать книги доступнее для жителей и развивать культуру чтения.

В открытии приняли участие представители сферы культуры, писатели, поэты и жители города. Ранее первый пункт книговыдачи открылся в ТЦ «Адем». В дальнейшем аналогичные пункты планируют открыть в торговых центрах других районов Алматы.

Фонд нового пункта насчитывает более 2 тыс. книг: от художественной и детской литературы до познавательных изданий.

Пункт работает со среды по понедельник с 10:00 до 19:00. Вторник – выходной.

#Алматы #книги #Читающая нация

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