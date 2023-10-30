Абитуриенты каких регионов могут рассчитывать на дополнительные гранты

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

Всего выделено 5000 грантов 

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане на 2023-2024 учебный год для молодежи из западных, густонаселенных и вновь созданных регионов выделено 5000 грантов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

По данным ведомства, в 2022 году впервые по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева был определен новый вид образовательного гранта – "Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов". Это позволило выпускникам школ из Атырауской и Мангистауской областей получить целевые гранты для обучения в вузах.

Так, в целях поддержки молодежи из густонаселенных и западных регионов в 2022-2023 учебном году для обучения молодежи западных регионов в ведущих вузах выделено 6000 целевых образовательных грантов в Мангистауской области и 4000 в Атырауской области.

Образовательные гранты выделены по таким направлениям подготовки, как педагогические науки, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии и инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.

Отмечается, что на основе целевых образовательных грантов абитуриенты Мангистауской и Атырауской областей получили возможность обучаться в 41 ведущем вузе страны.

"Вместе с тем на 2023-2024 учебный год для молодежи из западных, густонаселенных и вновь созданных регионов выделено 5000 грантов, в том числе для молодежи из Атырауской области выделено 1500 грантов, Мангистауской области – 1500, Туркестанской области – 500, г. Шымкент – 400, Область Абай – 500, Область Жетісу – 300, Область Ұлытау – 300. Кроме того, во исполнение поручений главы государства министерством науки и высшего образования совместно с акиматами регионов утверждены дорожные карты по информационно-разъяснительной работе среди выпускников и их родителей", – говорится в сообщении.

По информации министерства, по итогам летней приемной кампании и решений республиканской конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов высшего и послевузовского образования все 5 тыс. целевых образовательных грантов, выделенных для западных, густонаселенных и вновь созданных регионов на 2023-2024 учебный год освоены в полном объеме.

Как отметили в пресс-службе, что при определении перечня вузов особое внимание уделено таким критериям, как научный потенциал, материально-технический уровень, обеспеченность учебно-методической литературой, наличие аккредитованных образовательных программ, степень занятости выпускников, участие в международных и/или национальных рейтингах, а также наличие мест общежитий, общественного питания и медицинских учреждений для проживания обучающихся из других городов.

#Образование #гранты #густонаселенные регионы #запад

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