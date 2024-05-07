Свыше 152 тыс. заявлений на основное ЕНТ подано в Казахстане

Во время регистрации абитуриенты могут выбрать любую доступную дату, время и пункт тестирования, передает Kazpravda.kz

Фото: uch.asia

За сутки с объявления начала приема заявок на основное ЕНТ 152 438 абитуриентов прошли регистрацию.

Зарегистрироваться на первую попытку тестирования можно с 6 по 10 мая.

Тестируемые из Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей подают заявление на первую попытку с 6 по 13 мая.

Во время регистрации абитуриенты могут выбрать любую доступную дату, время и пункт тестирования.