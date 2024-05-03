Быть учителем непросто

В рамках пилотного проекта «Школа будущего педагога» в 12 средних учебных заведениях города проводится работа по ранней профориентации учащихся. Как сообщает столичное управление образования, к этой работе подключаются еще 38 школ столицы. Главные участники проекта – ученики, которым интересна профессия учителя.

Одной из первых площадок, где была опробована инициатива, стала столичная школа-гимназия № 26. Здесь учатся 1 550 детей. Как сообщила директор этого учебного заведения Ольга Тодераш, Школа будущего педагога в пилотном режиме стартовала в прошлом учебном году. В ее рамках созданы педагогические классы, где школьники ведут пробные уроки.

– Программу мы планируем на пять лет. Первый год был пробный, когда мы разработали концепцию, план и провели диагнос­тику способностей и интересов учащихся. Далее сформировали группы из разных классов, и пошло обучение. В педкласс включили детей с 5-го по 11-й классы, – рассказывает директор.

По ее словам, отобранных ребят разделили на три группы. Ученики 5–6-х классов работали с детьми из начальных классов, выступая в роли вожатых. Они завлекали малышей интересными играми, стишками, песенками. «Педагоги» из 7–8-х классов высту­пали перед пятиклассниками и шестиклассниками. Они совместно проводили творческие лаборатории по физике, биологии, географии.

– Учебный материал ребята объясняют креативно, – подчеркивает Ольга Тодераш. – Например, тема урока – работа легких. Ученики берут пластиковые бутылки и воздушные шарики, сжимают и показывают, как посту­пает воздух в наши легкие и что такое диафрагма. Это интересно, и сразу все понятно.

Третий этап – наставничество, которое охватывает учеников старших классов. Здесь они уже серьезно погружаются в педагогику, пишут планы уроков и полноценно ведут их. На всех этапах юным учителям дают свободу: выбирай любой предмет и класс! За каж­дым закреп­ляют нас­тоящего учителя-наставника, к которому они могут обратиться за советом и по­мощью.

– Мы не ставим строгих рамок – выбрал этот предмет и веди! – продолжает директор школы. – Дети должны попробовать себя в разных дисциплинах, чтобы понять, какая им ближе. Например, ты на этой неделе ведешь физику, а на следующей – биологию. Если тебе вдруг стала интересна физкультура, то пожалуйста! Так же можно выбирать классы: кому-то комфортно работать со средним звеном, а кому-то – с первоклашками. Так, к примеру, наша девочка вела уроки в восьмом классе, а потом решила попробовать в начальной школе. И через неделю говорит с благодарностью: «У меня душа лежит к малышам, они такие сладкие!»

В педклассах одни преимущест­ва: получение первых навыков в педагогике, общение с ребятами, экспериментальная площадка для воплощения своих идей и отличный мастер-класс по преодо­лению неуверенности в себе и страха публичного выступления.

– Эти компетенции важно закладывать в детстве. Когда ребенок с пятого класса начинает преподавать, он учится работать в команде и вести ребят. Некоторые дети зажаты и закрыты, а когда ребенок ведет урок, то учится свободно чувствовать себя в классе. Постепенно определенный комплекс уходит, и детей мы не узнаем: они могут свободно выйти перед аудиторией, выступить, станцевать, сыграть сценку. Кроме того, это пригодится им в будущем, они будут иметь в запасе набор разных техник, «кричалок», игр, – поясняет моя собеседница.

При этом Ольга Тодераш убеж­дена, что необходимо учитывать особенности психологии детей, не перегружать и всячески питать их интерес к занятиям учительством.

– Дети, в отличие от взрослых, еще не организованы. Нужна сис­темность, тогда у ребенка появятся навык и дисциплина. Поэтому говорим нашим ученикам: один раз в неделю ты должен провести урок. Это накладывает ответственность. Ребенок, конечно, может испытывать стресс, не успевать подготовиться, его могут не воспринимать всерьез. Поэтому один на один со своими проблемами он не остается: на уроке всегда присутствует учитель, который поможет и подхватит урок, – говорит директор школы.

По ее словам, учителя сами многому учатся у детей, так как те креативны, полны идей.

– Ребенок может прийти и сказать учителю английского: а давайте попробуем эту технологию, будет интересно. Или провести проверку домашнего задания в виде викторины или игры. Все предложения приветствуются! У нас ребята сами составляют тесты, презентации, используют интерактивную доску. И как показывает практика, такие уроки очень увлекают детей, – признает Ольга Тодераш.

К примеру, ученица 10-го класса Алина Кривец уже второй год пробует себя в роли учителя. Вела уроки по физике, биологии, русскому языку. Ей по душе работа в начальных классах.

– Я составляла презентации, объясняла темы. Мне нравится преподавать и общаться с детьми, замечаю, что легко нахожу с ними общий язык. А в будущем планирую преподавать детям хорео­графию, – рассуждает ученица.

На сегодня в педклассах сос­тоят около сорока учеников. И цифра эта постоянно меняется: кто-то приходит, а кто-то уходит.

– И это нормально, – говорит Ольга Евгеньевна. – Мы за большими цифрами не гонимся. Для нас важно качество, чтобы дети нашли свое призвание.

Проект уже дает результаты: в прошлом году 11 выпускников школы поступили на педагогические специальности.

– Некоторые ребята признались, что участие в педклассах подтолкнуло их к выбору профессии учителя. Когда они сами начали вести уроки, то все сомнения отпали. Отрадно, что среди них есть те, кто после вуза желает работать в нашей школе. Конечно, мы их ждем! – не скрывает радости Ольга Тодераш.

В следующем учебном году школа планирует открыть отдельный педагогический класс, у которого будет своя учебная программа, а у каждого школьника – личное портфолио.

– В нем он будет собирать свои разработанные уроки, авторские методики, – акцентирует наша собеседница. – И эта папка не останется незамеченной: мы предложили Министерству просвещения предусмотреть для детей, оканчивающих педагогические классы, некие преимущества при поступлении в вузы. Например, один частный вуз уже заявил, что готов освободить от творчес­кого экзамена наших ребят из педкласса, поскольку у них есть опыт преподавания.

Проект «Школа будущего педагога» важен не только организациям среднего образования, но и колледжам и вузам. Например, школу-гимназию № 26 посещают преподаватели Евразийского гуманитарного института и проводят обучающие занятия для детей по педагогике и психологии. А дети, в свою очередь, раз в неделю ездят в институт и слушают лекции опытных преподавателей.

– На выходе наши вузы и колледжи получают студентов, которые уже имеют навыки, знают на практике, что такое педагогика. Например, Павлодарский педагогический университет не против того, чтобы наши выпускники поступали к ним. И мы в этом заинтересованы. И нашим выпускникам легче учиться, потому что, пройдя педклассы, они будут иметь солидный багаж опыта и навыков, – считает Ольга Евгеньевна.

Недавно школа-гимназия № 26 провела второй международный молодежный форум «Учитель. Радость вести за собой», где соб­рались основные стейкхолдеры по пилотному проекту. Форум стал площадкой, на которой представители школ, колледжей, вузов страны обсудили опыт подготовки педклассов, поделились своими методиками и провели интерактивную игру.

– Форум мы проводим второй год. На этот раз он получился более масштабным – приняли участие наши регионы и даже Россия. В ходе форума с интересом узнали, что в Костанайской области есть малокомплектная школа, которая уже двадцать лет ведет свой педагогический класс. Мы с удовольствием поделились своим опытом и почерпнули для себя много нового! – заключила Ольга Тодераш.