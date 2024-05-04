Правила приема в школы изменили в Казахстане

Согласно нововведениям, дети, поступающие в первый класс гимназий и лицеев, теперь не будут сдавать вступительные экзамены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также расширен перечень социально уязвимых категорий населения, из числа которых отбирают 15% обучающихся от общего количества принимаемых на обучение в специализированные организации образования. В него включили детей из многодетных семей, матери которых награждены подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

Эти категории населения имеют право на 15% квоту от общего числа мест в образовательных учреждениях.

Кроме того, утвержден новый порядок проведения тестирования для учащихся 8 классов в школах с углубленным изучением казахского языка и литературы. Тест включает 85 вопросов, на решение которых отводится 150 минут. Вопросы распределены следующим образом: 30 вопросов по математике и логике, 15 вопросов по грамотности чтения и 40 вопросов по казахскому языку и литературе.