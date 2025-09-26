Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Алматы при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства культуры и информации РК состоялся форум BeWoman Asia, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В этом году центральной темой форума BeWoman Asia, проходящего под девизом «Трансформация. Личность. Семья. Общество. Будущее. Лидерство. Вдохновение. Единство», стал широкий круг вопросов цифровизации, искусственного интеллекта, бизнеса и ценности института семьи.

«Сегодня казахстанское общество имеет четкие ориентиры развития. Глава государства выстроил новую идеологическую платформу Казахстана, которая базируется на долгосрочных концепциях: «Закон и Порядок», «Таза Казахстан», «Адал Азамат». И огромная роль в их реализации лежит на нас – женщинах-лидерах, хранительницах вечных ценностей, матерях. Мы должны продвигать и прививать молодому поколению ценности этих концепций: внутреннюю культуру и законопослушание, стремление развиваться и быть ответственным гражданином, трудолюбие и бережное отношение к своей культуре и традициям, любовь к природе и человеческое достоинство, единство и толерантность», - заявила Аида Балаева, обращаясь к участникам форума.

По словам главы Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Казахстан обгоняет ряд стран мира по показателям защиты прав женщин, но некоторые вопросы гендерного равенства и развития женского предпринимательстваостаются актуальными.

«Сегодня в Казахстане приняты прогрессивные законы в сфере семейно-бытовых отношений. На законодательном уровне уголовно наказуемым является харрасмент. За бытовое насилие не просто ужесточена ответственность — это стало общественно порицаемым, позорным явлением. Воровство невест также стало жестко уголовно наказуемым преступлением, предусматривающим до десяти лет лишения свободы», - отметила Аида Балаева.

В завершение своего выступления Аида Балаева пожелала участникам плодотворной работы на полях форума.

BeWoman Asia – крупнейшая международная площадка женского лидерства в Центральной Азии, объединившая более стаучастниц из двадцати стран. В числе почетных гостей глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Гюльшат Асылбаева, председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Иджран Гусейнова, руководитель Офиса достижения результатов Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан Азиза Умарова, президент Международной федерации женщин в торговле и промышленности Республики Корея Софи Канг и другие.