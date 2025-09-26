Аида Балаева приняла участие в форуме BeWoman Asia

Культура и общество
31
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

В числе спикеров известные международные и казахстанские предприниматели, исследователи, журналисты и инфлюенсеры

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Алматы при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства культуры и информации РК состоялся форум BeWoman Asia, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В этом году центральной темой форума BeWoman Asia, проходящего под девизом «Трансформация. Личность. Семья. Общество. Будущее. Лидерство. Вдохновение. Единство», стал широкий круг вопросов цифровизации, искусственного интеллекта, бизнеса и ценности института семьи.

«Сегодня казахстанское общество имеет четкие ориентиры развития. Глава государства выстроил новую идеологическую платформу Казахстана, которая базируется на долгосрочных концепциях: «Закон и Порядок», «Таза Казахстан», «Адал Азамат». И огромная роль в их реализации лежит на нас – женщинах-лидерах, хранительницах вечных ценностей, матерях. Мы должны продвигать и прививать молодому поколению ценности этих концепций: внутреннюю культуру и законопослушание, стремление развиваться и быть ответственным гражданином, трудолюбие и бережное отношение к своей культуре и традициям, любовь к природе и человеческое достоинство, единство и толерантность», - заявила Аида Балаева, обращаясь к участникам форума.

По словам главы Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Казахстан обгоняет ряд стран мира по показателям защиты прав женщин, но некоторые вопросы гендерного равенства и развития женского предпринимательстваостаются актуальными.

«Сегодня в Казахстане приняты прогрессивные законы в сфере семейно-бытовых отношений. На законодательном уровне уголовно наказуемым является харрасмент. За бытовое насилие не просто ужесточена ответственность — это стало общественно порицаемым, позорным явлением. Воровство невест также стало жестко уголовно наказуемым преступлением, предусматривающим до десяти лет лишения свободы», - отметила Аида Балаева.

В завершение своего выступления Аида Балаева пожелала участникам плодотворной работы на полях форума.

BeWoman Asia – крупнейшая международная площадка женского лидерства в Центральной Азии, объединившая более стаучастниц из двадцати стран. В числе почетных гостей глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Гюльшат Асылбаева, председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Иджран Гусейнова, руководитель Офиса достижения результатов Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан Азиза Умарова, президент Международной федерации женщин в торговле и промышленности Республики Корея Софи Канг и другие.

#форум #BeWoman Asia

Популярное

Все
А я и здесь не промолчала
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Судьба журналиста
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Алматы принимает будущее мировых шахмат
Полны надежд и устремлений
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Старики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Чем удивляет KitapFest 2025 на Арбате Алматы
Мыржакып Дулатов был предвестником новой эпохи – Кошанов за…
Военно-морской офицер из Актау владеет пятью языками
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]