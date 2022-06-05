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Общество
Аида Балаева проголосовала на референдуме

Одной из первых на республиканском референдуме проголосовала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «КАЗИНФОРМ».

Аида Балаева проголосовала на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

«Я хотела увидеть активность избирателей, поскольку практически в период агитационной работы и в целом, если наблюдать реакцию в социальных сетях, мы видели огромную поддержку в целом референдума, желание прийти и проголосовать. Сегодня я воочию хотела убедиться, насколько это правда. Отрадно, что с утра избирательные участки активно начинают принимать людей. Люди в очень хорошем настроении», - сказала журналистам Аида Балаева.

Здесь же, чуть раньше, в 07:08 утра проголосовал Премьер-министр РК Алихан Смаилов.

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