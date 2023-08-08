«Актобе» приблизился к «Астане»

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Аскар Бейсенбаев

Клуб из Актобе, одержав принципиальную победу над алматинским «Кайратом», укрепил свои позиции в тройке лидеров.

фото ФК «Актобе

Очередной тур первенства Казахстана среди команд Премьер-лиги был посвящен воспитаннику павлодарского футбола Сергею Тимофееву. Один из самых известных футболистов нашей страны начинал карьеру в родном «Тракторе», далее выступал за «Кайрат», украинскую «Ниву» (Тернополь), российские «Спартак» (Владикавказ), «Динамо» (Москва), «Алания» (Владикавказ), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Сокол» (Саратов), а также казахстанские «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Иртыш» (Павлодар) и «Экибастузец» (Экибастуз). В составе «Алании» стал чемпио­ном России, а затем вместе с «Иртышом» дважды выигрывал чемпионат Казахстана. За сборную нашей страны провел шесть матчей, а потом был главным тренером национальной команды Казахстана.

Но вернемся к национальному первенству. Главным по­единком тура стал матч в Актобе, где местный одно­именный клуб принимал одного из самых своих принципиальных соперников – «Кайрат» и выиграл более чем уверенно со счетом 4:2.

Счет был открыт на 20-й минуте, когда бразилец Шина вывел «Актобе» вперед. На 29-й минуте российский легионер «Кайрата» Дмитрий Сергеев восстановил равновесие, а на 34-й еще один бразилец актюбинцев Элдер Сантана забил второй гол. На 46-й добавленной минуте первого тайма счет вновь стал равным после гола кайратовца Артура Шушеначева.

Во втором тайме мячи проводил лишь «Актобе». На 52-й минуте Алибек Касым забил со штрафного, а окончательный счет на 57-й точным ударом установил капитан актюбинцев Дмитрий Шомко. «Красно-белые» набрали 38 очков и, располагаясь на третьем мес­те, вплотную приблизились к идущей на втором столичной «Астане».

В оставшихся поединках утра были зафиксированы следующие результаты: в Костанае «Тобол» неожиданно уступил кызылординскому «Кайсару» – 0:2; в Караганде «Шахтер» разошелся миром с «Атырау» – 2:2; актауский «Каспий» на своем поле разгромил «Аксу» из Павлодарской области со счетом 3:1, и, наконец, петропавловский «Кызылжар» в гостях сыграл вничью против талдыкорганского «Жетысу» – 1:1.

#Астана #Спорт #футбол #Актобе #тур

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