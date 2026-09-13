Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Два возгорания зарегистрировали в Акмолинской области и одно - в Северо-Казахстанской

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Три лесных пожара зарегистрировали 12 сентября на территории государственного лесного фонда Казахстана. Два возгорания произошли в Акмолинской области, еще одно — в Северо-Казахстанской, передает Kazpravda.kz.

Очаги обнаружили во время наземного мониторинга государственной лесной охраны и авиапатрулирования РГКП «Казавиаорманқорғау». К местам возгораний направили специалистов и необходимую технику.

«К тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны и силы департаментов по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в указанных регионах продолжаются работы по тушению пожаров. Пожарная обстановка находится на постоянном контроле», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Мониторинг лесных территорий продолжается. Наземные службы и авиация следят за пожарной обстановкой для своевременного обнаружения новых очагов.